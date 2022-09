Ligorna, Roselli avverte: "Derthona squadra molto forte"

Squadra in casa

Squadra in casa Derthona

Seconda trasferta per il Ligorna di Mister Roselli. Nella giornata di domani i Biancoblù saranno infatti impegnati allo Stadio Coppi contro il Derthona di Mister Fossati, reduce da tre pareggi consecutivi nelle prima tre giornate. Genovesi desiderosi di riscattare la sconfitta interna contro la Castellanzese, giunta dopo una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate.

Questo il commento di Mister Roselli sull’avversaria di giornata: "Ho visionato le prime partite del Derthona. Hanno giocato due partite con due delle favorite, ovvero Casale e Vado. Due sfide di livello altissimo, soprattutto di altissima qualità quella con il Vado, in cui sono stati sfortunati in un paio di episodi. Credo che questa sia veramente una squadra molto forte, oltretutto allenata benissimo da uno dei più bravi allenatori del girone: Fabio Fossati. Li ho visti fare cose molto interessanti, sia individuali sia collettive"

Qui invece il commento sulla condizione della squadra: "Abbiamo un paio di acciaccati ma penso che riusciremo a recuperare tutti. Bisognerà sì vedere chi sarà ancora affaticato, ma mi auguro che monti un po’ di rabbia anche per gli episodi ingiusti di domenica. Peccato aver perso in casa con una squadra del nostro livello avendo come partita successiva una di livello così alto. Comunque le partite si giocano e noi cercheremo di fare il massimo".