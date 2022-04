Plusvalenze: tra le 11 società deferite anche Genoa e Sampdoria

Ci sono anche Sampdoria e Genoa tra le undici società deferite dalla Procura Federale nell'ambito dell'inchiesta plusvalenze. Juventus, Napoli, Pro Vercelli, Parma, Pisa, Empoli, Chievo Verona, Novara e Pescara gli altri club coinvolti.

Il Procuratore Federale, finita l’attività istruttoria in sede disciplinare ed esaminati gli atti del procedimento, ha deferito i club ai sensi dell’articolo 31 comma 1 del codice di Giustizia Sportiva, per avere contabilizzato nelle relazioni finanziarie plusvalenze e diritti alle prestazioni dei calciatori per valori eccedenti quelli consentiti dai principi contabili.

Deferite anche 61 persone fisiche che a vario titolo hanno ricoperto l’incarico di consigliere di amministrazione o di dirigente dotato dei poteri di rappresentanza.

La Sampdoria, in una nota, ha chiarito la propria posizione: "La società - si legge - conta di poter chiarire nelle sedi opportune ogni aspetto di interesse, sicura di aver sempre operato nel rispetto delle leggi statali e delle normative federali che disciplinano gli ambiti gestionali ed economici nonché in conformità con la prassi nazionale ed internazionale della compravendita di calciatori".