La Sampdoria si sfila dal calcio femminile

La Sampdoria Women non esiste più, l'impresa salvezza dello scorso anno rimarrà l'ultima, almeno per adesso, delle blucerchiate. I rumors degli ultimi giorni sono stati confermati da un comunicato stampa apparso sul sito ufficiale della società: "L’U.C. Sampdoria comunica il proprio disimpegno dal calcio femminile professionistico. La Sampdoria tornerà a investire nel calcio femminile, che sarà anche cardine dei futuri progetti sociali per la città. La società sarà presente nelle scuole per favorire l’integrazione delle ragazze nel calcio, con inclusione e senza pregiudizi.

Purtroppo le situazioni economiche ereditate e i costi eccessivi della gestione di una squadra femminile professionistica in Serie A non ci permettono di continuare in questo momento. Tutto ciò anche per rispetto ai creditori e ai dipendenti della Sampdoria che hanno sostenuto diversi sacrifici negli ultimi mesi e continuano a farlo per garantire il futuro del club".

Finisce quindi l'avventura nel calcio femminile della Samp che lascia così un posto vuoto in Serie A, possibile che la casella venga occupata da una tra Parma e Pomigliano.