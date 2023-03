Risultati Eccellenza: Albaro e Rivasamba a valanga, festival del gol tra Busalla e Rapallo 

L'Albenga si avvicina alla promozione in Serie D battendo 3-1 il Taggia e mantenendo così ampio margini sulla Lavagnese seconda, e oggi vincente 1-0 sul campo del Finale. Vittoria importante per la Genova Calcio 3-1 sull'Arenzano mentre l'Imperia vince in uno dei due match di cartello 2-1 contro il Campomorone Sant'Olcese, nell'altro la Cairese batte 3-1 il Forza e Coraggio.

Domenica da incorniciare per Athletic Albaro, 4-1 che inguaia la Sestrese, e Rivasamba che infila cinque volte la porta del Canaletto Sepor fanalino di coda. Due i pareggi di giornata entrambi molto spettacolari, finisce 2-2 tra Baiardo e Voltrese e 3-3 tra Rapallo Ruentes e Busalla.

I risultati di oggi in Eccellenza

Albenga-Taggia 3-1

Baiardo-Voltrese 2-2

Arenzano-Genova Calcio 1-2

Athletic Albaro-Sestrese 4-1

Cairese-Forza e Coraggio 3-1

Canaletto Sepor-Rivasamba 0-5

Finale-Lavagnese 0-1

Imperia-Campomorone Sant'Olcese 2-1

Rapallo Ruentese-Busalla 3-3