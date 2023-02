Promozione, il programma della ventitreesima giornata

Prosegue la corsa della Promozione con il girone A dominato dal Pietra Ligure con undici punti di vantaggio sul Serra Riccò e 14 sulla Praese. In quarta posizione la neopromossa Sampierdarenese che sogna in grande mentre nella lotta per l'ultima posto ai playoff ci sono un manipolo di almeno quattro compagini Carcarese, Borzoli, Ventimiglia e Celle Varazze tutte a 33 punti. Di seguito le gare del prossimo turno

Borzoli-Ospedaletti

Campese-Golfo Dianese

Ceriale-Pietra Ligure

New Bragno-Baia Alassio Calcio

Serra Riccò-Carcarese

Soccer Borghetto-Celle Varazze

Ventimiglia-Sampierdarenese

Situazione abbastanza definita anche ai piani alti del girone B dove il Golfo Paradiso viaggia al primo posto con sette punti in più della Sammargheritese, seconda. Sette sono anche i punti tra la seconda e la terza, il Vallescrivia che deve guardarsi dal ritorno della Caperanese. Per il quinto posto è lotta tra Bogliasco, San Desiderio e Don Bosco Spezia. Ecco le gare di domenica

Bogliasco-Marolacquasanta

Caperanese-San Desiderio

Don Bosco Spezia-Molassana

Golfo Paradiso-Magra Azzurri

Little Club James-Cadimare

Sammargheritese-Levanto Calcio

Tarros Sarzanese-Marassi 1965

Vallescrivia-Follo