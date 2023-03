Promozione, le gare del prossimo turno dei girone A e B

Domenica la Promozioe vive la sua vetiseiesima giornata. Nel girone A la capolista Pietra Ligure, vicina all'Eccellenza, affronta la Campese, mentre il lanciatissimo Serra RIccò secondio se la vedrà con il New Bragno Calcio. Sfida non semplice per la Praese che affronta il Ceriale per rimanere saldamente in terza posizione. Partite ricca di insidie per la Sampiedarenese contro la Carcarese, match più abbordabile per il Borzoli sul campo del Baia Alassio Calcio.

Nel girone B la corsa del Golfo Paradiso in testa non dovrebbe essere intaccata dalla prossima gara contro il Marolacquasanta. Alle spalle della prima della classe la Sammargheritese dovrà cercare di fare punteggio pieno nella difficile trasferta con il San Desiderio. Caperanese-Vallescrivia è il match di cartello mentre il Bogliasco in grande forma fa visita al Molassana.

Le partite del Girone A di Promozione

Baia Alassio Calciio-Borzoli

Celle Varazze-Ventimiglia

Golfo Dianese-Soccer Borghetto

New Bragno-Serra Riccò

Ospedaletti-Legino

Pietra Ligure-Campese

Praese-Ceriale

Sampierdarenese-Carcarese

Le partite del girone B di Promozione

Cadimare-Follo

Caperanese-Vallescrivia

Levanto-Tarros Sarzanese

Magra Azzurri-Little Club James

Marassi 1965-Don Bosco Spezia

Marolacquasanta-Golfo Paradiso

Molassana-Bogliasco

San Desiderio-Sammargheritese