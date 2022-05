Entella battuta dal Palermo al Comunale, ora serve un'impresa

La partita tra Entella e Palermo finisce 2-1 per gli ospiti e ora ai chiavaresi servirà una vera e proprio impresa, sabato prossimo alle 21 al Barbera nella gara di ritorno. La qualificazione al prossimo turno dei playoff di Serie C è appesa ad un filo, bisognerà vincere in un Barbera probabilmente traboccante di tifosi rosanero, contro una squadra che questa sera è stata molto più cinica dei padroni di casa.

La sfida infatti parte subito con un tentativo d Brunori, deviato in angolo di Borra, poi però è l'Entella ad avere le migliori occasioni, al 14' Morosini, schierato a sorpresa da Volpe che di testa a pochi passi dalla rete trova la risposta di Massolo, al 35' è invece Lescano ad avere la palla del vantaggio ma sciupa malamente senza nemmeno trovare il pallone.

Gol sbagliato, gol subito recita una regola non scritta del calcio, e il Palermo e inizio ripresa punisce per ben due volte i padroni di casa. Al 47' Luperini su azione da calcio d'angolo fredda Borra, quattro minuti più tardi l'arbitro assegna un rigore per un contatto Pellizer-Brunori, l'ex di turno di presenta dal dischetto e raddoppia.

Due colpi da ko per l’Entella che però trova il modo per rialzarsi e al 78’ accorcia le distanze con il solito Silvio Merkaj che insacca sugli sviluppi di un corner. Passano sette minuti e i padroni di casa vanno vicini al pari con Capello e il suo destro che finisce la sua corsa a pochi centimetri dal palo della porta difesa da Massolo.