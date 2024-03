Ligorna, contro il Chieri per il decollo verso i playoff

Ultima sfida prima di Pasqua per il Ligorna in Serie D, con i Biancazzurri che riceveranno domani alle 15:30 il Chieri a Genova. Due vittorie contro Alba e Città di Varese e pareggio contro la Fezzanese per i liguri, ottavi in classifica a due punti dalla Zona Playoff. Due sconfitte e una vittoria nelle ultime tre partite per i piemontesi, sedicesimi in classifica a due lunghezze dalla zona salvezza.

Qui il commento di Mister Lunardon sulla condizione della squadra e sull’avversaria di giornata: "Contro il Chieri sappiamo che sarà una partita difficile perché hanno bisogno di punti in chiave salvezza. Le difficoltà saranno maggiori per via del loro cambio di allenatore. I ragazzi stanno bene mentalmente e fisicamente, dobbiamo farci trovare pronti e approfittare di qualsiasi passo falso di chi ci precede".