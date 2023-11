La Lavagnese esonera l'allenatore

Ruvo non è più l'allenatore della Lavagnese, squadra di Serie D, lo comunica la società con una nota ufficiale sul proprio sito internet: "Dopo un'attenta valutazione, la Società Usd Lavagnese 1919 comunica che in data odierna ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con Mister Alberto Ruvo.

La Società intende ringraziare il Mister per il lavoro fin qui svolto e per l'indimenticato ritorno in Serie D, augurandogli le migliori fortune professionali. L'allenamento di domani sarà diretto da mister Vincenzo Ranieri in attesa di presentare a breve il nuovo allenatore".

Fatale a Ruvo è stato il ko 3-0 con il Vado di domenica scorsa, terza gara senza successi di fila che ha fatto piombare la formazione ligure al sedicesimo posto nella classifica del girone A di Serie D in piena zona play out. Il campionato è però ancora molto aperto, i bianconeri sono infatti a pari punti con la Sanremese e a più due sul Borgosesia prima delle retrocesse se la stagione finisse adesso.