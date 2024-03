Serie D, impresa Lavagnese: battuta la capolista Alcione

Una grande prova corale condita dai guizzi di Lionetti e la Lavagnese si regala la vittoria contro l'Alcione Milano prima in classifica nel girone A di Serie D. I liguri stendono la capolista 2-1 e gli rifilano la quarta sconfitta stagionale, ma la festa non finisce qui perché con la seconda vittoria di fila i bianconeri allontanano di cinque punti la zona play out in una domenica che doveva essere difficile e invece premia doppiamente perché tutte le squadre che battagliano per la salvezza perdono.

La domenica d'oro della Lavagnese inizia al quarto minuto con Lionetti che segna l'1-0, poi l'Alcione spinge per il pari e lo trova al 39' su rigore. I liguri però non si danno per vinti, anzi cercano la vittoria nonostante la grande differenza d punti in classifica. Il coraggio viene ripagato al 91' quando, in pieno recupero, ancora Lionetti trova la rete della doppietta personale e dei tre punti per la formazione di casa.