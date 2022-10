Italia-Brasile 0-1, decide Adriana a inizio ripresa

Al Ferraris passa il Brasile. Azzurre sconfitte nell'amichevole in preparazione al Mondiale del 2023. A decidere la gara un gol di Adriana al secondo minuto della ripresa. Italia e Brasile non si affrontavano dal 2019, durante i mondiali francesi e anche in quella occasione furono le sudamericane ad avere la meglio grazie ad un gol di Marta.

Avvio favorevole alle brasiliane, che sfiorano il vantaggio già al 17' con un colpo di testa ravvicinato di Geyse che la Giuliani alzava in angolo. Al 28' altro pericolo scampato con Kerolin che mette fuori grazie anche all'uscita disperata quasi al limite della Giuliani.

Tre minuti dopo Italia vicina al vantaggio: errore della Kathellen che liberava la Giacinti, ma l'azzurra a tu per tu con Leticia si faceva respingere la conclusione. Nemmeno il tempo di iniziare la seconda frazione che arrivava il gol del vantaggio ospite: cross da metà campo a spiovere, difesa azzurra non perfetta e Adriana che ne approfittava superando con una conclusione precisa la Durante appena entrata. Nel finale forcing delle azzurre con un tiro cross di Cantore che Polli in area piccola non riusciva a deviare in rete.

"Le ragazze hanno fatto una grande partita contro un avversario di assoluto livello - ha dichiarato Milena Bertolini in conferenza stampa - le giovani hanno grandi potenzialità e oggi sono entrate in campo con grande entusiasmo, faccio i complimenti a tutta la squadra e al pubblico che è stato stupendo. È stata una serata molto bella per noi e per tutto il calcio femminile: c’era un’energia unica, ringrazio Genova perché ha risposto benissimo".

Italia-Brasile 0-1

47' Adriana

Italia (3-5-2): Giuliani (1' st Durante); Bergamaschi, Filangeri, Lenzini, Boattin, Galli (25' st Polli), Rosucci, Greggi (17' st Cantore) Cernoia (42' st Cafferata), Caruso, Giacinti (25' st Glionna). Allenatore: Milena Bertolini.

Brasile (4-4-2): Leticia; Antonia, Tainara, Kathellen, Tamires; Geyse (45' st Lauren sv), Ary Borges (32' st Yaya), Duda S. (1' st Duda F.), Adriana (32' st Vitoria); Kerolin, Beatriz (1' st Ludmila). Allenatore: Pia Sundhage.

Arbitro: Michelle Schmolzer (SVI).