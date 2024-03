Inter-Genoa e le (giuste) polemiche sul rigore

Nella giornata nera per gli arbitri alla lunga lista di errori si aggiunge anche quello di Ayroldi a San Siro che consegna all'Inter il raddoppio contro il Genoa con un rigore che appare controverso, se proprio non si vuole dire che la decisione è sbagliata. L'azione è chiara, imbucata magnifica del centrocampo nerazzurro su cui si avventa Barella, il centrocampista si invola ma poi si allunga la palla e così è costretto a calciare con la punta del piede anche a causa del ritorno di gran carriera di Frendrup.

Il rigore di Inter-Genoa, sarà polemica

Il tiro dell'azzurro finisce così sull'esterno della rete anche grazie alla deviazione del giocatore rossoblu che scivola per andare a chiudere la traiettoria del tiro riuscendoci, ovviamente essendo in scivolata e a gran velocità va poi a incrociare le gambe di Barella con l'azione che però è già finita essendo la palla fuori da tempo. Ayroldi proprio quando la palla è fuori fischia il calcio di rigore e lo conferma anche rivendendo tutto al Var, un fischio che da regolamento non ci sta per un paio di motivi: il primo è che l'azione è già conclusa, il secondo è che Frendrup va a chiudere la linea di tiro, tocca il pallone e poi frana sul giocatore semplicemente perché le due traiettorie sono perpendicolari. L'errore di Ayroldi è poi doppio perché se è davvero è rigore allora Frendrup andava espulso perché, già ammonito, ferma una potenziale occasione da gol con un contrasto molto duro.