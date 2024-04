Infortuni Genoa, da Malinovskyi a Retegui: il punto della situazione

C'è una nuova emergenza infortuni in casa Genoa. Nella gara contro il Frosinone si sono fermati Retegui e Malinovskyi, il primo ha accusato un problema alla caviglia, il secondo un infortunio muscolare al flessore. Dei due a preoccupare di più è sicuramente l'ucraino che oggi si sottoporrà agli esami del caso ma le sensazione non sono molto positive. Per l'attaccante invece non sembra nulla di molto grave, la caviglia si è girata e di sicuro non è una buona notizie, ma il bomber non ha nessuna fretta di rientrare visto che per la gara con il Verona sarà squalificato.

Infortuni Genoa, le ultime notizie dall'infermeria

In vista della prossima partita non ci sarà ovviamente il lungodegente Matturro, mentre scaldano i motori Ekuban, Vitinha e Martin. I due attaccanti sono reduci da alcune noie fisiche, la speranza è che entrambi possano rientrare in gruppo già nei prossimi giorni per essere a disposizione di Gilardino. Sarebbe importante recuperarne almeno uno visto che con l'assenza di Retegui resterebbe solo Ankeye come punta centrale in rosa contro il Verona.

Aaron Martin sembra avviarsi verso il ritorno dopo il problema al ginocchio che gli ha fatto saltare le sfide con Monza, Juventus e Frosinone. Anche per lui le sensazione sono positive ci sono buone possibilità di vederlo allenarsi con i compagni durante questa settimana. Come per Retegui però non c'è nessuna voglia di forzare visto che le alternative ci sono, sabato scorso si sono alternati Haps e Messias sulla fascia mancina dove può giocare anche Spence.