Genoa, presentata la prima maglia per la stagione 2022/2023

L'antivigilia della prima partita ufficiale della stagione (lunedì contro il Benevento in Coppa Italia, clicca qui per le probabili formazioni) è stata presentata la nuova maglia da gara rossoblù per la stagione 2022/2023, la prima griffata Castore. Mantenuta la fedeltà alla tradizione con i colori rosso e blu a quarti a fare da cornice al nuovo Grifone. Sono tre i Jersey Sponsor che accompagneranno il club lungo il corso della stagione: Radio 105, Msc Crociere e LeasePlan. Portofino Mare, invece, è il Glamour Shorts Sponsor.

Venerdì Castore e il Genoa avevano comunicato di aver sottoscritto una partnership pluriennale a partire dalla stagione sportiva in corso. In base agli accordi Castore diventa nuovo fornitore dei kit tecnici e partner commerciale. Il nuovo sponsor tecnico provvede ai design su misura per le divise da gioco e ai capi di allenamento per le squadre maschili, femminili e giovanili, oltre a una gamma di proposte per la fan-base. La stagione in corso è pure la prima a vedere i nove volte campioni d’Italia sfoggiare il nuovo stemma societario.

La partnership si basa sulla collaborazione tra un marchio di abbigliamento giovane, dinamico, ambizioso e uno dei club più accreditati e ricchi di storia, rappresentante della più antica e longeva squadra di football in Italia, nonché membro fondatore dell’esclusivo 'Club dei Pionieri', una rete globale che unisce le squadre di calcio di più antica fondazione nel mondo. Questa cooperazione è un passo significativo per Castore, impegnato a implementare il modello di business a livello globale, per il Genoa Cfc, i due brand e i comuni obiettivi.

Il Genoa arricchisce così il prestigioso schieramento di partnership in quota a Castore, di cui fanno parte Newcastle United, Aston Villa FC, Bayer 04 Leverkusen, Sevilla FC, la Nazionale inglese di cricket e la McLaren in F1.