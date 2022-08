Coppa Italia, Genoa-Benevento: probabili formazioni, Blessin con Coda-Yeboah

Lunedì il Genoa inizia la stagione che deve essere quella della rinascita. Il Grifone affronta il Benevento in Coppa Italia lunedì alle 17,45 a Marassi, una prova generale in vista del campionato che partirà domenica 14 agosto con la trasferta di Venezia. La retrocessione è andata in archivio e i tifosi hanno già voltato pagina, la fiducia nel nuovo progetto griffato 777 è intatta e lo conferma la valanga di abbonamenti sottoscritta. Ora è il momento di ricambiare quella fiducia in campo.

Coppa Italia, il Genoa sfida la “bestia nera” Benevento

Blessin si aspetta risposte importanti da un gruppo che non è ancora quello definitivo. La società si sta muovendo sul mercato per cercare le pedine che mancano, ma già ha portati sotto la Lanterna il bomber Coda, il portiere Martinez e il giovane centrale di scuola Juventus Dragusin. Tutti e tre dovrebbero essere in campo nel match contro il Benevento che è una bestia nera per il Grifone, i campani hanno vinto due delle ultime tre sfide con il Grifone pareggiando la terza. La "Strega" però non arriva al meglio alla partita, nelle ultime due amichevoli hanno perso con il Cosenza e pareggiato con il Siena (Serie C) senza segnare nemmeno un gol.

Genoa-Benevento: le probabili formazioni

Blessin studia la formazione del primo Genoa della stagione e dovrebbe continuare sulla via del 4-2-2-2 con Portanova e Gudmundsson alle spalle della coppia Yeboah-Coda, ancora ai box Ilsanker, squalificato Pajak. Pochi dubbi anche per Caserta che schiererà il suo Benevento con il 4-3-3, già scelta la difesa con Glik e Pastina centrali e Letizia e Foulon sugli esterni. In mediana spazio a Koutsoupias, Viviani e Acampora; mentre in avanti il tridente dovrebbe essere formato da Vokic, Forte e Improta. Queste quindi le probabili formazioni:

Genoa (4-2-2-2) Martinez, Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Badelj, Frendrup; Portanova, Gudmundsson; Yeboah, Coda.

Benevento (4-3-3) Paleari, Foulon, Glik, Pastina, Letizia; Koutsoupias, Viviani, Acampora; Vokic, Forte, Improta.

Dove vedere Genoa-Benevento in diretta tv e streaming

Il match di Coppa Italia di lunedì sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Mediaset. In tv la sfida sarà visibile sul canale 20, mentre in streaming sarà necessario connettersi a Mediaset Infinity, in entrambi i casi non sarà necessario sottoscrivere nessun abbonamento, la visione sarà infatti gratuita.