Genoa attento, anche il Torino su Gilardino

Il futuro è la Lazio, da affrontare venerdì a Marassi per continuare il proprio viaggio al centro della classifica di Serie A, ma i tempi sembrano essere maturi anche per la scelta del prossimo allenatore del Genoa. Alberto Gilardino non ha ancora rinnovato il suo contratto e iniziano a diventare insistenti le voci su un possibile addio.

Anche il Torino vuole Gilardino

Non è un mistero l'interessamento della Fiorentina che vorrebbe Gila per sostituire Italiano, pronto all'addio a fine stagione. La viola sonda il terreno e prova convincere il suo ex bomber che però è nella lista anche del Torino secondo Tuttosport. I granata sono prossimo al divorzio da Juric, l'Europa lontana e qualche frizione con i vertici del club sono segnali per l'addio e Cairo ha messo nel mirino l'attuale tecnico rossoblu.

Il Torino potrebbe muoversi anche se per il momento Gilardino non sarebbe la prima scelta, i piemontesi infatti avrebbero individuato in Palladino l'uomo giusto per la panchina. Così la sfida tra ex rossoblu potrebbe partire, sempre che il Grifone non riesca a chiudere prima le porte blindando il proprio mister.

Il Genoa non sta a guardare

I colloqui fra i dirigenti rossoblu e l'agente dell'allenatore continuano, non si parla ancora di cifre, ma di progetti e di un contratto che potrebbe arrivare alla lunghezza di due o tre anni. Ieri ci sono stati nuovi colloqui e nei prossimi giorni ne sono previsti altri, perché al momento il Genoa non ha intenzione di perdere Alberto Gilardino che dopo la promozione dell'anno scorso ha centrato con ampio anticipo la salvezza in questa stagione completando la seconda missione di fila senza affanni.