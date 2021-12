Promozione: Forza e Coraggio-Little Club James rinviata per il Covid

Ultima giornata prima della sosta natalizia per il campionato di Pomozione girone B e una gara non si giocherà. A fermarsi sarà infatti la capolista Forza e Coraggio che domenica non scenderà in campo come da programma contro i genovesi del Little Club James. La prima della classe ha così spiegato la decisione con una nota sul proprio sito ufficiale: "L'Asd Forza e Coraggio 1914, preso atto delle problematiche relative alla presenza di casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra avversario, comunica che la gara Forza e Coraggio-Little Club James, in programma Domenica 19 Dicembre alle ore 15.00 presso il campo sportivo "Astorre Tanca", è rinviata a data da destinarsi. Seguiranno aggiornamenti sulla data del recupero".

Lo spauracchio del COVID torna così a spaventare il calcio ligure che fino a questo momento non aveva avuto rinvii nei maggiori campionati, Eccellenza e Promozione, a causa dei contagi da Coronavirus,

Lo stop della prima in classifica potrebbe avvantaggiare la Sammargheritese, al momento terza in graduatoria a meno tre della vetta. Secondo è invece il Don Bosco Spezia che però non giocherà perché osserverà il turno di riposo.