Fiorentina-Genoa 1-1, continua la striscia positiva del Grifone

Il Genoa esce indenne anche dal Franchi. La squadra di Gilardino infila il quarto risultato utile consecutivo passando in vantaggio con il rigore di Gudmundsson nel finale del primo tempo. Nella ripresa però i padroni di casa prendono in mano le redini delle gara e si prendono il pareggio con il colpo di testa di Ikoné. I rossoblu restano così dodicesimi in Serie A salendo a quota 39 punti.

Fiorentina-Genoa 1-1, la cronaca

Gilardino rilancia Martin a sinistra e per il resto conferma la squadra che ha sbancato il Bentegodi con Ekuban a sostituire in attacco Retegui non al meglio. La Fiorentina sfonda subito a sinistra e al 4' Sottil mette in mezzo per Belotti che alza troppo il colpo di testa da ottima posizione, poco dopo ci prova anche Ikonè che conclude una buona azione personale con un destro parato da Martinez. Il Genoa però non sta a guardare e all'11' Gudmmundsson imbuca splendidamente per Messias che controlla ma viene fermato in area da un intervento provvidenziale di Ranieri, una scivolata che evita a Terraciano di trovarsi a tu per tu con il brasiliano del Grifone. Passano tre giri di lancetta e Ekuban si libera con una magia di due avversari e calcia con palla fuori non di molto.

La gara è bella, veloce e regala spettacolo con la Fiorentina che si fa rivedere al 18' con il destro di Beltran a giro che esce di poco alla sinistra di Martinez. La prima vera palla gol è del Genoa con il gran cross di Martin ed Ekuban che di testa costringe al volo Terraciano, bravo a deviare in angolo sulla cui battuta lo stesso Ekuban tutto solo spedisce incredibilmente a lato ancora di testa. Al 25' dopo un lungo controllo del Var l'arbitro annulla il gol di Belotti per fuorigioco, sull'azione c'è anche un fallo abbastanza netto di Bonaventura su Bani. Dopo il buon avvio la partita scende di colpi, la Fiorentina gestisce la palla senza però accelerare più di tanto e il Genoa, rispetto a prima, esce poche volte dalla propria metà campo ma sa come fare male. Al 40' Martinez Quarta regala palla a Messias che solo davanti a Terraciano spara sul portiere, sulla respinta arriva Ekuban che viene atterrato da Parisi, è rigore. Dal dischetto va Gudmundsson che spiazza il portiere e segna l'1-0. terzo gol nelle ultime tre gare per l'attaccante che sale a quota 13 in campionato. Prima della fine del tempo nuovo infortunio per Messias, al suo posto Thorsby.

La ripresa parte con la Fiorentina che carica a testa bassa e trova subito il pari, è il 54' quando Bonaventura mette in mezzo per Ikoné che approfitta della disattenzione di Martin per colpire di testa e infilare Martinez. La viola ora ha in mano la partita e continua ad attaccare mentre il Genoa non riesce più ad uscire con tutte le ripartenze bloccate dagli avversari. Gilardino si gioca così la carta Retegui, al posto di Ekuban, e cambia anche gli esterni inserendo Haps e Spence. Al 67' però è ancora Fiorentina con la punizione di Mandragora che si spegne di poco alta sopra la traversa. La Fiorentina continua a spingere fino alla fine ma non crea più pericoli.

Fiorentina-Genoa 1-1, gli highlights

A breve sarà disponibile il video con gli highlights della partita sul canale ufficiale Youtube della Serie A che verrà poi caricato all'interno di questo articolo

Fiorentina-Genoa 1-1, il tabellino

Marcatori: 41' Gudmundsson, 54' Ikoné

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6; Kayode 5,5, Martinez Quarta 6; Ranieri 6,5, Parisi 5,5; Bonaventura 6 (85' Milenkovic s.v.), Duncan 5,5 (46' Arthur); Ikone 6,5, Beltràn 5,5 (55' Madragora 6,5), Sottil 6 (55' Gonzalez 6); Belotti 5,5 (55' Kouamé 6.5)

Genoa (3-5-2): Martinez 6; De Winter 6, Bani 6, Vasquez 6,5; Sabelli 6 (Spence 6,5), Messias 5 (43' Thorsby 6), Badelj 6 (80' Strootman s.v.), Frendrup 6,5, Martin 5,5 (60' Haps); Gudmundsson 7, Ekuban 6,5 (60' Retegui 5,5)

Arbitro: Di Marco

Note: ammoniti: Spence. Ranieri, Bani