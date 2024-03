Torneo delle Regioni, il gran finale alla Sciorba

Non ci sarà la Liguria, già eliminata in tutte e quattro le categoria, ma sarà comunque grande spettacolo domani, venerdì, alla Sciorba di Genova. Vanno infatti in scena le finali del Torneo delle Regioni che assegneranno il titolo Under 15, Under 17, Under 19 e femminile. Oggi si sono svolte, ancora nel capoluogo ligure, tutte le semifinali.

Finali Torneo delle Regioni: la diretta streaming

Le sfide di domani saranno trasmesse sul canale Ufficiale Youtube della Lega Nazionali Dilettanti, con telecronaca. Inoltre le dirette saranno disponibili anche sul sito di Repubblica, un straordinaria vetrina per i giovani calciatori. Sarà poi possibile avere tutti gli aggiornamenti sui risultati, tabellini, curiosità e approfondimenti sul sito ufficiale della manifestazione torneodelleregioni.lnd.it.

Questi i risultati delle semifinali e il quadro delle finali:

PROGRAMMA FINALI

28 Marzo – “Sciorba Stadium” di Genova

Under 19 (ore 16.45)

Piemonte VdA-Calabria

Femminile (ore 14.15)

Emilia Romagna- Lombardia

Under 17 (ore 11.30)

Lombardia-Campania

Under 15 (ore 9.30)

Piemonte VdA-Campania

RISULTATI SEMIFINALI

UNDER 19

Piemonte VdA-Marche 5-3 dtr (1-1)

Calabria-Emilia Romagna 5-3 dtr (1-1)

FEMMINILE

Veneto-Emilia Romagna 1-2

Lombardia-Trento 5-0

UNDER 17

Veneto-Lombardia 1-2

Piemonte VdA-Campania 4-5 dtr (0-0)

UNDER 15

Abruzzo-Piemonte VdA 0-3

Veneto-Campania 1-3