Campomorone Sant’Olcese, che colpo: vittoria sulla Fezzanese

Il Campomorone Sant’Olcese continua la sua risalita in classifica e questa volta il colpo è davvero grosso. I ragazzi di Pirovano battono a domicilio la Fezzanese 3-1 e infliggono alla seconda in campionato la prima sconfitta dopo nove risultati utili consecutivi. Ora il Campomorone è quarto da solo con 28 punti e mette nel mirino il Rapallo che è sopra di soli tre punti.

Gli ospiti passano in vantaggio con Zola dopo 14’ e sono in pieno controllo della gara tanto che al 32’ fanno tremare gli avversari con il palo colpito da Fassone. Lo show però non si ferma qui e al 41’ è bomber Provenzano a segnare il raddoppio. Nella ripresa, la gara corre via fino al 78’ senza più grossi cambiamenti, è però in quel momento che Baudi riporta in gara i suoi con una vera e propria prodezza. La sfida è ancora viva, la Fezzanese si lancia in attacco e prova a conquistare almeno un punto, ma non tiene conto degli avversari che a un minuto dal termine com Agostini vanno di nuovo in rete e festeggiano un successo importantissimo.

Il tabellino della gara

Fezzanese-Campomorone 1-3

Marcatori: 14' Zola, 41' Provenzano, 78' Baudi, 89' Agostini.

FEZZANESE: Mariani, Gamberucci (35' st. Di Vittorio), Selimi, De Martino, Zavatto, Andrei, Gabrielli (23' st. Frolla), Terminello (23' st. Dell'Amico), Guzzoni (13' st. Graselli) Baudi, Lorenzini (13' st. Smecca).

A disposizione: Bleve, Gavino, Nicolini.

All.Turi

CAMPOMORONE S.OLCESE: Canciani, Agostini (45' st. Lojacono, Lamonica, Bottino (39' st. Ardisco), Coppola, Calcagno (36' st. Viola), Provenzano, Chiriaco (32' st. Galluccio), Zola, Fassone, De Martini (24' st . Righetti).

A disposizione: Ferrari, Konate', Damona.

All. Pirovano.

Arbitro: Bordone di Chiavari

Assistenti: Conio e Poggi