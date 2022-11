Eccellenza, le gare della undicesima giornata: una domenica di derby

Domenica alle 15 l'Eccellenza vivrà tre derby genovesi, la Genova Calcio che sta lottando per rientrare in zona playoff affronta il Baiardo, poi si sfidano Athletic Albaro e Voltrese e Busalla e Sestrese. Niente derby invece per l'Arenzano che continua a correre ai piani alti della graduatoria e se la vedrà contro la rinata Lavagnese. Sfida importante per il Campomorone che affronta in casa il Rapallo Ruentes per continuare la propria striscia positiva.

Gli occhi di tutti però saranno ancora una volta puntati sull'Albenga, capolista con dieci vittorie in dieci giornate. La prima della classe cercherà l'undicesimo sigillo contro la matricola terribile Forza e Coraggio. Di seguito il quadro completo di giornata

Busalla-Sestrese

Cairese-Finale

Campomorone-Rapallo

Forza e Coraggio-Albenga

Genova Calcio-Baiardo

Lavagnese-Arenzano

Rivasamba-Imperia

Taggia-Canaletto

Voltrese-Athletic Albaro