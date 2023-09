Eccellenza, i risultati della prima giornata

E' scattato oggi il campionato di Eccellenza in Liguria. La prima giornata ha visto l'Arenzano battere 2-1 la Cairese grazie a un gol in pieno recupero di Rezi, vittoria esterna per l'Athletic Albaro 3-1 sul campo del Busalla, e successo con finale incandescente per il Campomorone 4-1 con la neopromossa Sammargheritese. I padroni di casa vanno sul 2-0, poi negli ultimi minuti di partita Paterno, Scala e Lepera chiudono il match con ultimi minuti pirotecnici.

Parte bene anche il Baiardo con il 2-0 sul campo del Forza e Coraggio, ottimo anche l'esordio del Rivasamba che con il gol di Cirrincione a quattro minuti dalla fine ha la meglio 2-1 sull'Imperia. Successo di rigore 1-0 per la Genova Calcio sul Serra Riccò, falsa partenza per altre due neopromosse, il Pietra Ligure perde 1-0 a Taggia colpito dal Gallo al 90', mentre il Golfo Paradiso viene sconfitto 3-1 dalla Voltrese Vultur.