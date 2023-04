Busalla quasi salvo, l'Arenzano crolla e Corradi si arrabbia

Squadra in casa

Squadra in casa Busalla

Una domenica a due facce c'è quella felice del Busalla che vince 4-0 in casa e si prende tre punti che le regalano una bella fetta, forse qualcosa di più, di salvezza, e poi c'è quella triste dell'Arenzano che fa arrabbiare e non poco mister Corradi.

La gara è fin da subito a senso unico, i padroni di casa scendono in campo con la fame di punti che gli ospiti non hanno perché ormai praticamente certi della salvezza. Così nel primo temp segnano Cotelessa e Compagnone e nella ripresa chiudono i conti Nelli e Spano.

Al termine della gara, sulla pagina Facebook dell'Arenzano, esprime tutta la sua gioia Cotelessa: "Partita che sulla carta per noi era molto difficile, l'Arenzano è una squadra tosta da affrontare, però noi con le motivazioni che avevamo con la salvezza da raggiungere ancora, abbiamo interpretato bene la partia".

A fargli eco Compagnone: "Oggi ha fatto la differenza l'obiettivo nostro visto che dovevamo portare a casa la vittoria per esser forse finalemte tranquilli, abbiamo avuto più fame. Diciamo che dal girone di ritorno in poi, questa squdara ha sbagiato solo una partita, a livello di prestazione l'abbiamo sempre fatta, siamo sempre stati lì sopra rispetto ai playout, spero che adesso si possa essere più tranquilli".

Passa all'attacco invece il mister dell'Arenzano Corradi: "Oggi il Busalla ha stremeritato, noi siamo arrivato svuotati completamete, sembrava avessimo staccato la spina e questo è incomprensibile e probabilmehte è colpa mia che non ho trasmesso le giuste motivazioni. E' stata la partita più brutta dell'anno. L'atteggiamento è stato sbagliato, è troppo bello giocare a calcio, presentarsi così e buttare via la gara è inaccettabile, fare una partita così non ha nessun senso".