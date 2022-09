Baiardo, il sorriso arriva dai giovani Fossa e Calcagno: "Che emozione il gol"

Il Baiardo perde ma si consola con i suoi giovani. Contro il Canaletto è arrivata la sconfitta 3-2 in una gara riccca di emozioni in cui tra i genovesi si prendono la scena Davide Calcagno e Filippo Fossa.

Il primo classe 2005 commenta così la sua rete: "Ringrazio in particolar modo il mister e i compagni, perché mi hanno fatto sentire uno di loro sin dall'inizio. Oggi ho realizzato il mio primo gol in Eccellenza, e sono davvero orgoglioso! Ma devo ancora crescere a lavorare sodo. Mi dispiace per la sconfitta, ma a mio parere non meritavamo affatto di perdere".

Sui social della società prende la parola anche Fossa anche lui al primo gol in prima squadra: "Oggi è stata una partita importante per me e sono felicissimo per questo mio primo gol in Eccellenza. Ero davvero emozionato quando ho visto la palla in fondo al sacco. Peccato per la sconfitta, mi dispiace perché avremmo potuto fare di più. Non meritavamo di perdere, ma dobbiamo accettare il verdetto del campo. Sono certo che da martedì lavoreremo duramente per poterci riscattare contro l'Imperia".

Il futuro sembra poter dare molte soddisfazioni ad una società che da sempre ha nel settore giovanile un grande motivo di vanto.