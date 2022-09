Arenzano, mister Corradi si gode l'impresa con l'Imperia

L'Arenzano ieri ha battuto l'Imperia 3-2 in casa in una gara ricca di emozioni. I ragazzi di Corradi hanno tenuto testa alla quotata avversaria, appena retrocessa dalla D e capace all'esordio di vincere 5-1, per poi sgambettarla nella ripresa con il rigore di Galleri. Una vittoria desza di significato che il tecnico dell'Arenzano commenta così sui social ufficiali della società: "E'stata una grande partita, abbiamo messo in campo tanta intensità e tantissima voglia, è quello che voglio vedere sempre contro ogni avversario".

Una gara da incorniciare frutto del lavoro: "L'abbiamo preparata bene - continua Corradi - sapevamo i loro punti di forza e anche le loro debolezze e quindi abbiamo lavorato su quelle. I ragazzi erano tutti motivati e la chiave tattica è stata sicuramente l'intensità di gioco".

Ora due gare importanti a cominciare da quella con il Rapallo, ma per il mister non ci sono da fare voli pindarici: "Dobbiamo mantenere i piedi per terra, goderci questa vittoria e cercare di continuare così, da martedì si riparte con tanta umiltà":