Calcio, altra aggressione a un arbitro: tre anni di squalifica al presidente del Recco

È stato un fine settimana molto difficile per il calcio ligure. Dopo l'aggressione dell'arbitro appena diciottenne da parte del vice allenatore della Nuova Oregina in un match dei Giovanissimi Under 14, costato cinque anni di squalifica all'aggressore, la violenza è stata protagonista purtroppo anche in seconda categoria.

Durante il match tra Recco e Atletico San Salvatore, il presidente della squadra di casa Fabio Stefanelli è infatti entrato in campo sferrando un pugno al direttore di gara. Il giudice sportivo ha deciso di squalificarlo per tre anni, fino al 30 giugno 2026, e di dare la partita persa a tavolino al Recco.

Tre anni di squalifica al presidente del Recco dopo l'aggressione all'arbitro

Questo il resoconto del giudice sportivo sull'accaduto: "Dal rapporto di gara in oggetto, si evince che il Presidente della Società ASD Recco 2019 Sig. Stefanelli Fabio, persona non ammessa nel recinto di gioco, al 51º del 2º tempo faceva invasione di campo. Quest'ultimo, mentre il Direttore di gara si trovava all'altezza del centrocampo, colpiva con un violento pugno il volto all'altezza dell'occhio sx del Direttore di gara. La Società ASD Recco 2019 non era in grado di garantire il rispetto delle norme in materia di ordine e sicurezza tutelando la incolumità fisica del Direttore di gara, il quale, non sentendosi nelle condizioni psicofisiche per proseguire sospendeva definitivamente la gara. Raccolti i suoi effetti personali, il predetto veniva accompagnato nel più vicino pronto soccorso."