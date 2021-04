A Genova c'è lo scalone a cui si ispirò Hitchcock per "Vertigo"

Secondo la leggenda, il regista si ispirò all’imponente scalone ellittico di marmo del palazzo per il suo film “Vertigo - La donna che visse due volte", in particolare per la scena delle scale del campanile, che fanno venire ancora oggi le vertigini a chi la guarda

Gli amanti dei film d'autore non possono non conoscere Alfred Hitchcock, considrato una delle personalità più importanti della storia del cinema. Ma forse non tutti sanno che il legame tra Genova e il celebre regista è molto forte.

È nella Superba, infatti, che è arrivato il primo "ciak" di Hitchcock: il regista venne infatti in Liguria per il suo primo lungometraggio compiuto, che risale al 9 giugno 1925. Il regista - allora un ragazzo di 26 anni con alle spalle solo un paio di cortometraggi o lavori incompiuti - riprese la partenza di una nave dalla vecchia stazione marittima per il suo "The Pleasure Garden", tra intoppi e difficoltà.

Ma non è tutto: a Genova chiunque conosce il celebre hotel Bristol Palace, tra i più antichi e rinomati della città, in cui, nel tempo, hanno soggiornato nobili e vip. Raffinato edificio in stile Liberty, l’hotel fin dal primo '900 è stato il cuore pulsante della vita culturale della città: in piena Belle Epoque ospitava feste e banchetti dell’alta società, e anche oggi, grazie a un’accurata opera di restauro, riporta la mente agli antichi fasti.

E l'hotel - come spiega il suo sito - è legato anche al nome di Alfred Hitchcock, più volte ospite della struttura: secondo la leggenda, il regista si ispirò all’imponente scalone ellittico di marmo del palazzo per il suo film “Vertigo - La donna che visse due volte". Lo scalone in marmo, dalla caratteristica forma ellittica, protagonista di molte foto di clienti e cittadini, ispirò probabilmente il regista per la scena della scalinata del campanile, che provocò nel protagonista - e negli spettatori ancora oggi - non poche vertigini.