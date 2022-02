San Valentino 2022: i migliori eventi a Genova e dintorni

Si sta avvicinando San Valentino, la festa più romantica dell'anno, e molte coppiette stanno pensando a come festeggiarlo: sicuramente la classica cena a lume di candela al ristorante rimane tra le iniziative più gettonate, ma poi ci sono anche diversi eventi organizzati per passare un po' di tempo in maniera originale.

Vediamo i principali (l'agenda completa, in aggiornamento costante, qui):

- Dal 2 al 14 febbraio: "Santa in Love", il contest

- Dal 5 al 28 febbraio: San Valentino, innamorati a Camogli

- 13 febbraio: Castello in Love, visita serale e aperitivo romantico a castello D'Albertis

- 13 febbraio: San Valentino, cioccolato e artigianato, speciale mercatino a Pegli

- 13 febbraio: Visita guidata romantica al parco Pallavicini per San Valentino