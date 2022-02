San Valentino a Bogliasco: cuori solidali in vendita e postazione 'selfie del cuore'

Il 13 e 14 febbraio arriva San Valentino a Bogliasco: cuori in vendita a scopo benefico e postazione 'selfie del cuore' davanti al mare.

A Bogliasco domenica 13 e lunedì 14 febbraio si festeggia San Valentino con "Il cuore di Bogliasco", una serie di appuntamenti con scopo benefico per gli innamorati e non solo.

Domenica 13 in piazza XXVI Aprile dalle ore 10 si potranno trovare i "cuori di Bogliasco", produzioni in tessuto fatti a mano dai volontari grazie al supporto del Civ, dei negozianti e degli artigiani locali, ma anche di privati cittadini. Il ricavato della loro vendita servirà per l'acquisto di un defibrillatore per la piazza del paese.

Alle ore 16 sempre domenica in piazza si esibirà un duetto strumentale su brani di Mozart con Karina Stieren al violino e Carolina Goedeke al clarinetto: musica romantica per festeggiare gli innamorati accompagnata dallo stand gastronomico che preparerà le bugie calde sul momento, curato dalla Croce Verde Bogliasco.

E percorsa la passeggiata di Bogliasco, in via Mazzini all'altezza del belvedere dove ora si trova la panchina del surf e da dove si gode di un panorama stupendo della spiaggia e del paese, sarà allestito il punto per i "selfie del cuore" davanti al mare. Hashtag per le vostre foto: #ilcuoredibogliasco.

Lunedì 14, San Valentino, il cuore di Bogliasco non si ferma: cene e aperitivi a tema sono previsti nei bar e ristoranti del paese.

L'evento è organizzato da Pro Loco Bogliasco e da Comune di Bogliasco.