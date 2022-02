Visita guidata romantica al parco Pallavicini per San Valentino

Domenica 13 febbraio alle ore 10:30, a villa Durazzo Pallavicini si svolgerà una visita molto speciale, in occasione di San Valentino.

Coloro che parteciperanno, potranno esplorare il parco e la sua storia, immergendosi nella natura e scoprendo le diverse simbologie legate all'amore, come il famoso abbraccio tra le divinità Flora e Zefiro, nella volta del Tempio di Flora.

I visitatori che prenoteranno l'evento, riceveranno inoltre un omaggio.

La visita guidata ha una durata di circa 3 ore e un costo di 20 euro a persona. I posti sono limitati, massimo 15 partecipanti.

Si fa presente che in questa data il parco sarà aperto solo per i partecipanti all'evento, e che non è quindi previsto l'accesso libero, il quale ripartirà da sabato 19 febbraio.

Inoltre, in ottemperanza del D.L. 7 Gennaio 2022 n.1, per accedere al parco sarà necessario il Green pass rafforzato e la mascherina (chirurgica o Ffp2).