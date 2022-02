Brividi d’amore al Treggin e al monte Roccagrande: escursione di San Valentino

La roccia è decisiva per la forma delle montagne, lo è anche per il grande blocco di diaspro rosso del Treggin: è facile perdere la testa per una montagna così elegante ed ardita, dominante la Val Petronio insieme al vicino Roccagrande. La cresta rocciosa del Treggin va affrontata con attenzione, bisogna avere confidenza con la camminata in montagna e non soffrire di vertigini.

Il comprensorio di Bargone non rientra tra i Comuni interessati dall’area infetta, dove l’Ordinanza del Ministero del 13 gennaio specifica le misure straordinarie per limitare la diffusione della malattia della peste suina.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Il rosso è il primo colore dell’arcobaleno, simbolo del cuore e dell’amore, del dinamismo e della vitalità, della passione e della sensualità, dell’autorità e della fierezza. E visto che per San Valentino la regola è il rosso, in occasione del giorno che precede la festa degli innamorati ecco il colore più bello che si possa trovare in natura: il “rosso diaspro”, che rafforza il corpo, dona vitalità e resistenza. Questo colore si raggiunge in funzione delle capacità tecniche e dell’assenza di vertigini degli escursionisti, un itinerario semplice ma non alla portata di tutti.

L’escursione ad anello dai forti contenuti paesaggistici, naturalistici e culturali, consentirà di vedere anche una zona umida di estremo interesse, Pian del Lago. Qui è stato accertato dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici della Liguria il deposito torboso più antico della Liguria orientale, risalente a circa 10000 anni fa.

Il grande blocco di diaspro del Treggin non passa inosservato: è una roccia sedimentaria colore rosso mattone, composta da quarzo e contenente inclusioni microcristalline di ossidi di ferro, principalmente ematite.

Dalla piazzetta di Bargone, famoso soprattutto per essere il regno delle fragole, un sentiero guadagna quota lungo la valletta del rio Figallo. Da Colle Lencisa sopraggiunge la parte più divertente e impegnativa dell’escursione: la rupe rocciosa di diaspri e ofiliti termina presso la cima del Treggin (870 metri). Nulla di impossibile, ma è meglio non soffrire di vertigini, avere passo sicuro e non farsi distrarre dall’ampio panorama. Verso ovest, alla fine del crestone sommitale si attraversa una fresca radura di roverelle. La quota massima però la raggiungeremo salendo la sagoma ardita del roccioso Monte Roccagrande (971 m), cima tra le più importanti del sottogruppo del Monte Porcile, in posizione dominante sulla Valle Petronio.

La tappa successiva è Pian del Lago, o Lago di Bargone, una delle poche zone umide che si trovano sul versante marittimo dell’Appennino: se si è fortunati è possibile trovare mandrie al pascolo. Da qui, dopo aver attraversato un ambiente prativo, si perde quota nella penombra di un castagneto, fino a convergere su una strada sterrata che riporta a Bargone.

Dati tecnici e logistici

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Data: Domenica 13 Febbraio

Tipologia itinerario: escursione riservata a chi non soffre di vertigini

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e guida turistica. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco

Iscrizione obbligatoria entro le ore 20:00 di Sabato 12 Febbraio, oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento: ore 10:00 in piazza a Bargone, comune alle spalle di Sestri Levante e Casarza Ligure. L

Fine escursione a Bargone previsto per le 16:30 circa.

Pranzo al sacco

Dislivello: + - 750 metri circa

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico), salvo la parte finale del Monte Treggin (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: EE = Escursionisti Esperti), Sono richieste calzature ed equipaggiamento adeguati. Non bisogna soffrire di vertigini.

Durata della camminata: 5 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, capo caldo, scarponi.