Giornata europea del gelato: anche Genova festeggia con il gusto "Gaufre de Liège"

Domenica 24 marzo si celebra la Giornata europea del gelato che, da tradizione, ogni anno rende omaggio a un paese diverso e in questa edizione celebrerà il Belgio. Per l’occasione, dunque, tutti i gelatieri d’Europa - compresi ovviamente quelli di Genova - sono chiamati a ricreare un gusto alla “Gaufre de Liège”, la famosissima e amata cialda belga, morbida all’interno e croccante all’esterno, cotta su una doppia piastra rovente che le conferisce l’inconfondibile aspetto a grata.

A raccogliere la sfida di trasformare la gaufre in un gustoso gelato, a Genova, è l’Associazione Gelatieri Artigianali Genovesi aderente a Confesercenti. "Come ogni anno aderiamo con piacere alla Giornata europea del gelato, che ci offre l’occasione di sperimentare nuovi gusti e di far conoscere al pubblico le nostre specialità – spiega il suo presidente Simone Ghiotto -. Il nuovo gusto che abbiamo preparato consiste in una base di vaniglia e cannella con variegatura al burro salato accompagnato, appunto, da una cialda Gaufre de Liège".

Le gelaterie genovesi che aderiscono all’iniziativa sono Gelateria Chicco di Nervi, Cremeria Buonafede e Viviani Cremeria.