Violenza donne, la Regione propone lezione di autodifesa. Candia e Pd: "Far west", Generazione P: "Ipocrisia"

Sta sollevando critiche, specialmente in queste ultime ore, segnate dal femminicidio di Giulia Cecchettin, l'iniziativa della Regione Liguria che per il 25 novembre propone una giornata all'insegna dell'autodifesa per le donne.

Nel dettaglio sabato 25 novembre dalle 14 alle 17, per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Regione ha organizzato in piazza De Ferrari "EnergicaMENTE!", evento per provare gratuitamente diverse discipline di autodifesa insieme a professionisti, per dire "no" alla violenza di genere.

L'iniziativa riservata alle donne però non è piaciuta ai Rossoverdi né al Pd, all'opposizione in Regione, e tantomeno al movimento Generazione P: "Mentre gli uomini continuano a uccidere, la Regione pensa di risolvere il problema proponendo corsi di difesa personale per le donne in una logica da Far West" tuona la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia che ha annunciato di portare una mozione comune, con proposte mirate, in consiglio regionale, in consiglio comunale con la Rossoverde Francesca Ghio, e nei consigli municipali del Centro Est, del Medio Ponente e del Levante con Francesca Coppola, Sara Tassara e Lorenzo Garzarelli.

"Pensare che le discipline di autodifesa siano la soluzione per sfuggire o salvarsi da un uomo violento, significa caricare ancora una volta solo sulle spalle della donna la tutela della sua vita, che non passa da un gioco di forza, ma dal riconoscimento di diritti e dall’eliminazione di stereotipi e pregiudizi di genere. La Regione Liguria anziché prevedere un corso di autodifesa per aiutare le donne a proteggersi, presenti invece un progetto di educazione all’affettività con personale qualificato che coinvolga non solo le scuole, ma anche i luoghi di aggregazione. Con questa proposta la Regione svilisce il problema della violenza contro le donne", sono le parole del segretario del Partito Democratico Ligure Davide Natale.

Anche il movimento Generazione P non condivide la filosofia della lezione di autodifesa: "Non sono le donne a doversi difendere. Sono gli uomini a non doverle uccidere. Il corso di autodifesa organizzato da Regione Liguria in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, il 25 novembre, è l’ennesima dimostrazione che la Regione di Toti non ha capito nulla del problema".

"Non abbiamo bisogno di questa ipocrisia - attaccano Eleonora Bartolini e Fabrizio Aloi, attivisti di Generazione P - serve sicurezza nel rispetto, non nella paura. Così si delega alle donne il compito della propria sicurezza e quasi si attribuisce loro anche la responsabilità del fenomeno".

"La Regione riconosce l’esistenza di un problema ma passa la palla alle donne su come affrontarlo - aggiunge Nadia Puntureri -. Tutto questo è assurdo: anziché corsi per difendersi bisognerebbe promuovere percorsi di educazione sessuale e all’affettività, psicologica ed emotiva".

Sia secondo i Rossoverdi, sia secondo il collettivo (che sul tema organizzerà un incontro con altre associazioni), la strada da seguire è quella dell’educazione all’affettività nelle scuole e dell'aumento dei finanziamenti ai centri antiviolenza.