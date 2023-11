Violenza donne, le proposte dei rossoverdi: "Educare all'affettività a scuola e investire su centri antiviolenza"

“Siamo stufe di farci ammazzare, e siamo stufe delle lacrime di coccodrillo e dell'ipocrisia della destra che ci governa. Mentre gli uomini continuano a uccidere, la Regione pensa di risolvere il problema proponendo corsi di difesa personale per le donne, in una logica da Far West, utilizzando il maxi schermo su piazza De Ferrari per ricordare Giulia Cecchettin e installando una sedia rossa in consiglio regionale. Se si vuole affrontare questa enorme piaga serve meno ipocrisia e un piano di soluzioni mirate”.

La consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia anticipa la presentazione di una mozione comune, con proposte mirate, che verrà portata in consiglio regionale, in consiglio comunale con la consigliera Rossoverde Francesca Ghio, e nei consigli municipali del Centro Est, del Medio Ponente del Levante con i consiglieri municipali Francesca Coppola, Sara Tassara e Lorenzo Garzarelli.

“Nella nostra mozione chiederemo l'educazione all'affettività obbligatoria nelle scuole, più soldi ai centri antiviolenza, un lavoro di cura condiviso, uno stato sociale che ci aiuti per davvero e stipendi in linea con quegli degli uomini, perché l'indipendenza delle donne passa anche dall'indipendenza economica - spiegano Candia, Ghio, Coppola, Tassara e Garzarelli -. Regione Liguria per adesso non ha mai considerato queste proposte e si è limitata a trasferire le (poche) risorse statali previste per consultori e centri antiviolenza, senza prevedere investimenti extra”.

“Il problema della violenza di genere è un problema maschile: combattere questa violenza non può essere una lotta solo delle donne - concludono Candia, Ghio, Coppola, Tassara e Garzarelli -. Mobilitiamoci tutti insieme: solo così possiamo sradicare la cultura patriarcale di controllo sul corpo e sulla vita delle donne, che ancora oggi domina la nostra società”.