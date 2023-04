Spostamento del mercato di piazza Galileo Ferraris: "Preoccupazione per commercianti e residenti"

Durante la seduta del consiglio comunale di martedì scorso, il consigliere Claudio Villa del Pd ha espresso preoccupazione sulle sorti del mercato rionale che oggi trova collocazione in Piazza Galileo Ferraris e che in futuro verrà spostato in via Monticelli a seguito della realizzazione del Progetto Quattro Assi.

"È di fondamentale importanza che il progetto dei Quattro Assi non comporti un deterioramento della vita del quartiere e che altrettanto non ci sia una riduzione del commercio, già fortemente in sofferenza in questa città - dichiara Villa -. Vigilerò affinché il percorso di dialogo con il territorio e le associazioni di categoria dei commercianti e ambulanti l’impegno a trovare soluzioni che tutelino gli interessi di tutte le parti in gioco promessi dalla Giunta nella risposta alla nostra interrogazione vengano effettivamente garantiti in fase di attuazione del progetto".

"Piazza Galileo Ferraris - replicano gli assessori alla Viabilità e al Commercio, Matteo Campora e Paola Bordilli - diventerà l’hub di interscambio per gli autobus che arrivano per le colline che si assesteranno lì per fare da interscambio con l’asse di centro che congiungerà Marassi a Campi attraversando il centro. Tutto ciò, nonostante l’interscambio, consentirà un tempo di percorrenza più breve e sarà evitata la sovrapposizione con le linee sul tratto Marassi-Brignole. È una zona di alto interesse anche del punto di vista commerciale, perché scenderanno molte persone che frequenteranno i negozi di quartiere. Abbiamo effettuato degli incontri, abbiamo incontrato il Municipio, gli ambulanti e abbiamo tenuto una commissione verificando con i tecnici le possibili e adeguate alternative che non limitino l’attività, ma che ne trovino una collocazione più idonea per creare un circolo virtuoso per le attività commerciali. Al vaglio ci sono le migliori soluzioni possibili per tutte le parti in causa e che tutelino parcheggi, viabilità, i negozi stessi, i passi carrabili e gli accessi privati. Stiamo lavorando anche con gli ambulanti del mercato e garantiremo una soluzione win win tra le varie realtà che vino e lavorano in quelle zone".