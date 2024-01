Consiglio regionale, due nuovi ingressi: Sonia Viale e Barbara Ratti, cambiano gli equilibri nel centrodestra

Due nuovi ingressi in consiglio regionale, di cui uno è un ritorno: a tornare come consigliera della Lega è Sonia Viale, ex vicepresidente della Regione e assessora alla Sanità, al posto di Alessio Piana (che si è dimesso per assumere la carica di assessore) mentre la new entry è la spezzina Barbara Ratti che prende il posto del defunto Sauro Manucci.

Se il ritorno di Viale segna un ricambio tutto interno alla Lega, già atteso da tempo, il primo comporta anche una ridefinizione delle forze all'interno del centrodestra. Manucci, infatti, era rappresentante di Fratelli d'Italia e il regolamento impone che venga sostituito dal primo dei non eletti nel suo collegio nel 2020: Barbara Ratti, però, nel frattempo ha lasciato il partito di Giorgia Meloni per dissidi locali ed è passata tra le fila della lista civica del governatore Giovanni Toti. In consiglio regionale, dunque, Fratelli d'Italia scende da tre a due consiglieri, mentre la lista civica di Toti torna (dopo l'addio di Stefano Anzalone) a otto consiglieri più lo stesso governatore, in attesa di capire se ci saranno altre conseguenze dopo le dimissioni da capogruppo di Angelo Vaccarezza.

Viale ha dichiarato: “Sono pronta a fare il mio dovere e dare il mio contributo, dando il massimo per il bene dei liguri, del nostro territorio, dei lavoratori e delle nostre imprese. L’ho sempre fatto e continuerò a farlo anche in futuro per l’impegno che inizia oggi come consigliere regionale. Ringrazio il segretario nazionale Matteo Salvini e il segretario ligure Edoardo Rixi. Naturalmente, rimango a disposizione della Lega di cui faccio parte da oltre 30 anni, senza mai dimenticarsi da dove siamo partiti”. Nel 2012 Viale era stata eletta segretario della Lega Nord Liguria e nel 2015 è stata nominata vicepresidente e assessore regionale alla Sanità, Politiche socio sanitarie e Terzo Settore, Sicurezza, Immigrazione ed Emigrazione.