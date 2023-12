Morto il consigliere regionale Sauro Manucci: in aula lacrime, fiori e un minuto di silenzio per ricordarlo

È mancato improvvisamente il consigliere regionale Sauro Manucci (FdI) nella tarda serata di mercoledì 20 dicembre.

Manucci, 70 anni, si è sentito male appena uscito da un ristorante di Carignano poco prima delle 22, dopo una cena organizzata con consiglieri di centrodestra e giunta per scambiarsi gli auguri di Natale.

Ad accorgersi di quanto stava succedendo e a chiamare aiuto, il capogruppo di Forza Italia Claudio Muzio e l'assessore alla Sanità e medico Angelo Gratarola che ha prestato i primi soccorsi. Ma il malore è stato purtroppo fatale: la corsa all'ospedale Galliera in codice rosso e poi, poco dopo, il decesso: qui il racconto dei testimoni.

La tragedia al termine della seconda delle tre giornate di consiglio regionale dedicate alla manovra finanziaria. Solo poche ore prima, Manucci aveva postato una sua foto in aula sui social: "Oggi seconda giornata di consiglio regionale dedicato al bilancio, fine lavori, prima della giornata conclusiva di domani, le 20".

In aula giovedì mattina fiori e commozione

Questa mattina, all'arrivo in aula dei primi consiglieri regionali per riprendere la seduta, lacrime e abbracci: sullo scranno di Manucci, in sala consiliare, un mazzo di tulipani bianchi portato dall'ex candidato governatore giallorosso, Ferruccio Sansa. Alla fine del ricordo dei consiglieri, un altro mazzo di fiori è stato posto a nome di tutta l'assemblea tra gli applausi.

"Mai mi sarei immaginato di dover aprire il consiglio regionale così - ha detto il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei, senza nascondere le lacrime, in apertura di seduta -. Sauro era un vero gigante buono, leale anche come avversario politico e sempre con il sorriso sulle labbra. Si è fatto apprezzare per la sua anima quiete ma battagliera, sempre vicino al cittadino, sia alla Spezia sia poi dopo in Regione. Lascia un grande vuoto in quest'aula, tra le sue caratteristiche concretezza e partecipazione". Dopo le sue parole, l'aula ha osservato un minuto di silenzio, al termine del quale è seguito un lungo applauso.

Ha voluto prendere la parola subito dopo anche il presidente della Regione Liguria Toti: "Quando con alcuni colleghi ci siamo trovati davanti al pronto soccorso del Galliera, rendendoci conto che non c'era nulla da fare, mi sono fermato a pensare a quale ricordo avrebbe lasciato Sauro. La prima cosa che mi è venuta in mente è che Sauro era un grande esempio di cui un pezzo della nostra politica dovrebbe fare tesoro. Era un esempio sobrio, a volte anche schivo rispetto all'impegno politico e proprio per questo credo un grande esempio. Non ho mai sentito una parola sopra le righe che stridesse con un impegno politico profondo a cui ha dedicato quasi tutta la vita. Le convinzioni profonde della politica dovrebbero essere coerenti con la sobrietà di comportamento e di linguaggio. Chiedere di lavorare oggi al consiglio opprime tutti noi nell'animo, ma le leggi di bilancio hanno tempi rigorosi, ne andrebbe dell'operatività dell'ente e credo che non ci sia modo migliore per ricordarlo se non andando avanti con i lavori".

Il giorno del funerale di Manucci, domani, le bandiere dei palazzi regionali saranno esposte a mezz'asta.

Chi era Sauro Manucci

Nato alla Spezia nel 1953, da studente Manucci era presente sulla scena politica dal '97 in consiglio comunale con Alleanza Nazionale, sempre rieletto, fino all'approdo in consiglio regionale nel gruppo di Fratelli d'Italia.

Appassionato di sport e insegnamento, quando era studente è stato atleta di buon livello nell'atletica leggera, più volte campione assoluto ligure e campione italiano della Marina Militare, dove ha assolto il servizio di leva. Diplomato all'Isef di Firenze ha insegnato educazione fisica in diversi istituti della Liguria. Durante gli anni di insegnamento ha mantenuto la passione per l'atletica leggera, che ha trasmesso a molti dei suoi studenti, i quali hanno spesso ottenuto ottimi risultati a livello nazionale.

