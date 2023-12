L'assessore Alessio Piana si dimette da consigliere, in pole Sonia Viale

Dopo aver raccolto l'eredità di assessore allo sviluppo economico della Regione Liguria in seguito alle dimissioni di Andrea Benveduti, Alessio Piana ha rassegnato le dimissioni da consigliere regionale.

La decisione, "assunta in accordo con i vertici regionali del partito - si legge in una nota della Regione - e in particolare con il segretario ligure Edoardo Rixi, è stata accolta con favore dal presidente della Regione Giovanni Toti, secondo quanto previsto fin dall'assunzione dell'incarico in Giunta il 13 novembre scorso".

Al posto di Piana dovrebbe entrare in Consiglio Sonia Viale, assessore alla Sanità della Regione nel primo mandato di Toti, in quanto prima dei non eletti della Lega con 1.788 preferenze. La decisione spetta alla diretta interessata. La seconda della lista, nel caso Viale rinunciasse, è l'assessore comunale al marketing territoriale, politiche per i giovani, disagio e solitudine, pari opportunità e animali, Francesca Corso, con 1.470 preferenze.

"Coerentemente con la scelta condivisa dalla coalizione di centrodestra a inizio legislatura e a quanto annunciato in occasione del mio insediamento in Giunta - dichiara l'assessore Alessio Piana - ho rassegnato le dimissioni da consigliere regionale per concentrarmi, a partire dal nuovo anno, esclusivamente sulle attività legate alle mie numerose deleghe".