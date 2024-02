Riqualificazione Sampierdarena, Lega all'attacco: "Sinistra contraria, vuole resti popolare"

"La sinistra non ha a cuore il futuro di Sampierdarena". Lo afferma in una nota il gruppo Lega in Municipio II Centro Ovest a Genova: "Ne siamo certi - si legge - dopo aver ascoltato il discorso di un assessore del Pd, durante la II Commissione in Municipio, che parlando del progetto 4 assi e della conseguente riqualificazione di via Sampierdarena, ha dichiarato che la zona è storicamente 'popolare', che tale deve rimanere e che quindi non può tornare ad avere una spiaggia o le sue vie non possono aspirare a diventare come via XX Settembre o via Roma".

"Siamo contrari e contrariati da questo modo di pensare - prosegue il gruppo della Lega -, portato avanti, fra l’altro, da chi dice di rappresentare la parte meno abbiente della popolazione. L'assessore dimostra di non conoscere la storia di Sampierdarena, ma soprattutto di non volere una riqualificazione che commercianti, ma soprattutto residenti attendono da anni. È necessario agire e migliorare il decoro urbano, costruire nuovi parcheggi, ammodernare i marciapiedi e creare aree verdi".

Gli esponenti della Lega poi concludono: "La nostra città è piena di esempi dove luoghi portuali sono rinati, come il Porto Antico, la Darsena, la Marina di Sestri Ponente, il Waterfront di Levante. Le cose possono e devono migliorare e la filosofia del dire: 'è sempre stato così', non ci porterà da nessuna parte se non a un degrado peggiore".