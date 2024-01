Il maxi progetto del Comune per via Sampierdarena: come diventerà

In due determine dirigenziali pubblicate sull'albo pretorio il progetto di riqualificazione di via Sampierdarena con marciapiedi più larghi, novità su viabilità e sosta, barriere architettoniche eliminate, pista ciclabile, spazi per i pedoni, alberi, piante, panchine e una nuova illuminazione. Un progetto diviso in due parti, quella relativa al 'marciapiede sud' fa parte del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e di un più ampio numero di interventi (una quindicina) nell'ambito delle risorse assegnate alla nostra città per i piani urbani integrati (circa 92 milioni di euro) dai ministeri dell'Interno e dell'Economia. Sono 3,5 i milioni di euro, secondo quanto si legge, destinati agli interventi affidati ad Aster, da completare entro il 31 dicembre 2025. Per quello che riguarda invece il 'marciapiede nord' si parla nei documenti di un importo totale di circa 1,27 milioni di euro da un fondo per la sicurezza urbana istituito nel 2018 e di lavori affidati all'impresa Ediliza Verici.

Marciapiede sud: gli interventi in breve

L’intervento di riqualificazione prevede la riorganizzazione della sede di transito veicolare su due corsie, una delle quali riservata al trasporto pubblico locale, e la separazione delle aree di parcheggio (riorganizzate laddove la larghezza lo consente) con un controviale delimitato da una banchina, sulla quale viene allineato un filare di alberi di piccola taglia di specie botaniche alternate. Altri piccoli alberi e piante cespugliose vengono poste in fioriere sul lato nord della carreggiata e un'area più generosa sul lato sud ospita fioriere più grandi che consentono la messa a dimora di alberi di taglia maggiore, presso i quali sono state collocate panchine e una fermata bus. Dislocate lungo la via sono state riorganizzate le postazioni di conferimento dei rifiuti ed è stata contemplata la sinergia con il progetto della strada parallela (lungomare Canepa) per quanto riguarda la ciclomobilità e i flussi di immissione e sbocco veicolari, con relativa segnaletica orizzontale e verticale che ne regolerà il traffico.

Marciapiede sud: progetto e obiettivi

"Il progetto - si legge sul documento relativo al 'marciapiede sud' di via Sampierdarena - tiene conto di un'importante novità legata alla mobilità urbana, ovvero l’introduzione di assi preferenziali di trasporto pubblico, uno dei quali è previsto che transiti in via Sampierdarena. Pur non essendo l’obiettivo primario del presente progetto, tale fattore costituisce un vincolo determinante dal quale il progetto di riqualificazione della via ha subito un indirizzo importante".

Via Sampierdarena sarà quindi dotata di due corsie sulla carreggiata, una delle quali riservata esclusivamente al transito dei bus. Lo scorrimento veicolare sarà quindi separato dalle zone di sosta e verrà realizzata una divisione fisica, una banchina che potrà accogliere un filare di alberi. La riqualificazione prevede il riordino delle aree di sosta (in controviale), la ridistribuzione delle stazioni di conferimento rifiuti secondo le indicazioni ricevute da Amiu, l’introduzione di piante sia come filare arboreo sia come arredo, l’allargamento dei marciapiedi, l’armonizzazione degli spazi con le progettazioni e le realizzazioni in corso nelle zone limitrofe alla via, inclusa la traslazione di buona parte della pista ciclabile che attualmente corre lungo margine destro della via. Verrà messa in risalto la zona prospicente l’edificio Magazzini del Sale con la realizzazione di un'area più accogliente per i pedoni, dotata di panchine e verde, che verrà a collegarsi poi architettonicamente con piazza del Monastero (oggetto di progettazione separata nell’ambito del progetto di riqualificazione dei percorsi del tessuto storico di Sampierdarena). Il tutto con l’adozione di nuove pavimentazioni adeguate e razionalizzate per una migliore percorribilità pedonale (abbattimento delle barriere architettoniche e codici Loges per ipovedenti), di arredi urbani (cestini portarifiuti, stalli per bici) e segnaletica stradale adeguata (attraversamenti pedonali riposizionati, segnaletica, pannellistica di tipo informativo/turistico). Le fermate bus previste sono due, la prima in corrispondenza dei Magazzini del Sale e la seconda in corrispondenza di via Gioberti. Tutti gli attuali accessi ad attività commerciali e aree private vengono mantenuti e garantiti.

Piante e alberi

Tre i livelli di verde identificati dal progetto: il primo è l’inserimento di un filare centrale di alberi. Lungo i nuovi marciapiedi dei controviali, viene inserita una fila centrale di piante sempreverdi (Photinia x fraseri ‘Red robin’) alternate con alcuni alberi spoglianti (Ginkgo biloba ‘Blagon’) lungo tutta la via; il troncone mediano della strada, che presenta una sezione troppo ristretta per poter ospitare il filare oltreché la carreggiata, ne sarà privo. Via Sampierdarena assumerà pertanto l’aspetto di viale alberato, sebbene le dimensioni delle piante non potranno essere generose a motivo della imminente presenza di linee elettriche dei filobus (progetto in corso di realizzazione) e della presenza di sottoservizi che limitano lo sviluppo libero delle radici. In corrispondenza delle fermate bus e laddove il nuovo marciapiede lo consente, saranno impiantati alberi moderatamente più grandi (Acacia longifolia, in corrispondenza dei Magazzini del Sale), anche in fioriere debitamente proporzionate. Il secondo livello riguarda il marciapiede a nord, dove è previsto l’inserimento di alberelli Callistemon citrinus in vasca (fioriera) che accompagneranno, in maniera discontinua, tutta la via in parte su marciapiede e in parte inframmezzandoli ai parcheggi su strada i quali verranno pertanto a trovarsi alternati alle robuste fioriere di contenimento del verde (arboreo e arbustivo). Il terzo livello è quello delle fioriere con piante erbacee e arbustive fiorifere, poste principalmente sui marciapiedi: quelle più grandi in corrispondenza dell’edificio Magazzini del Sale oltre ad accogliere le alberature di maggiori dimensioni saranno arricchite con piante ornamentali così pure le altre, di dimensioni inferiori, che accompagneranno il marciapiede nord. Saranno collocate anche a scopo dissuasore di sosta alcune piccole fioriere che conterranno specie vegetali di modesta dimensione ed elevata aridoresistenza. Nel progetto si parla di un totale di alberelli pari a 75, posti a breve distanza e irrigati per mezzo di impianti automatizzati

I marciapiedi

Le nuove pavimentazioni dei marciapiedi sono previste in masselli autobloccanti in tre formati e diverse sfumature di grigio, su cui verranno disposte le piste di codici Loges per i non vedenti. I bordi stradali saranno realizzati utilizzando gli stessi ora presenti lungo i marciapiedi, integrati per le parti mancanti con masselli in granito nuovi. Le fermate bus avranno nuovi bordi in granito, così come la banchina lungo l’asse longitudinale dove saranno posti a dimora gli alberi. Le zone contigue ad edifici storici o quelle a maggiore frequentazione, come richiesto dalla Soprintendenza, saranno invece pavimentate in lastre di pietra arenaria con finitura fiammata. La superficie alla base degli alberi posati a raso, davanti ai Magazzini del Sale, sarà impreziosita con un acciottolato artistico. Sono inoltre previsti scarifica e rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale, nei controviali destinati a parcheggio e in parte di via Sampierdarena (nelle zone dove ci sono i maggiori ampliamenti dei marciapiedi).

Arredo urbano

Nel progetto di via Sampierdarena è prevista la realizzazione di un ampio spazio pedonale in prossimità degli 'Antichi Magazzini del Sale' di fronte a piazza del Monastero: qui saranno inserite tre grandi fioriere, aiuole di ampie dimensioni con all'interno, in ognuna, una pianta di Acacia longifolia e alcune piante fiorifere di varie cromie che conferiranno un aspetto scenografico. Le vasche con funzione di aiuola avranno differente sezione dovuta alla loro diversa funzione ossia pari a 45 centimetri nelle parti in cui è consentita la seduta e pari a 20 dove la funzione è di solo contenimento del terreno. Le vasche saranno rialzate di circa 45 centimetri da terra per permettere una comoda seduta, nella parte superiore della vasca centrale saranno inserite sedute in legno integrate con caratteristiche, aspetto e finitura affini alle panchine adottate, in doghe di legno trattato, che verranno disposte lungo il perimetro. Nella stessa area sarà installata una rastrelliera per il parcheggio di biciclette in metallo verniciato color grigio. Lungo la via saranno dislocati cestini portarifiuti in metallo. Nella porzione di via che si restringe ci saranno altre vasche con piccoli arbusti per garantire la continuità del verde.

Illuminazione e punti luce

Previsti pochi punti luce di nuova installazione, essendo la via dotata di tesate trasversali con corpi luminanti a led rinnovati di recente e sufficienti a svolgere la loro funzione. I punti luce aggiuntivi saranno del tipo a testapalo e verranno posizionati in prossimità delle panchine inserite nelle nuove aree di sosta, sia nelle due aree pedonali delle due fermate protese, sia nelle parti di marciapiede attrezzate. Prevista anche la valorizzazione degli spazi urbani con una progettazione illuminotecnica

Parcheggi e viabilità

Come accennato, la nuova disposizione della via prevede due corsie di scorrimento veicolare, una delle quali riservata al trasporto pubblico a bassa emissione. Prevista una ridistribuzione dei parcheggi, separati dalla carreggiata attraverso una banchina alberata che andrà a creare un controviale dove troveranno posto posteggi a lisca di pesce. Il senso di marcia all’interno dei controviali sarà uniforme direzione ponente-levante. Per il tratto di ponente l’accesso sarà in corrispondenza dell’intersezione con via Mamiani mentre la parte di levante avrà accesso all’altezza dell’intersezione con via Raffetto. Gli sbocchi di tali controviali saranno: per la parte di ponente , in corrispondenza di piazza Monastero; per la parte di levante in corrispondenza di via Pietro Chiesa. Gli spazi dedicati alla raccolta dei rifiuti Amiu sono stati inseriti quasi completamente in prossimità dei due controviali, in modo da non creare disturbi alle attività commerciali e alle abitazioni, ad eccezione di due postazioni collocate obbligatoriamente nel tratto centrale, il più stretto della via. Lungo il marciapiede nord i parcheggi manterranno la disposizione in linea, e saranno presenti anche alcuni posteggi per motocicli; previsti anche posti riservati ai disabili.

Pista ciclabile

L’attuale corsia ciclabile presente sulla via, come tracciatura sulla carreggiata, verrà traslata verso mare, e ricompresa in quello che viene denominato 'giardino lineare', una stretta fascia interposta tra lungomare Canepa e gli edifici che vi si affacciano. Solo in corrispondenza della porzione più a ovest, in corrispondenza di piazza della Dogana, la pista ciclabile rientrerà su via Sampierdarena (ambo i lati) con tracciamento su sedime stradale e marciapiede, per andare poi a ricollegarsi col tessuto viario di quartiere.

Accessibilità e barriere architettoniche

Tutti i marciapiedi saranno dotati di scivoli per dare accessibilità in ogni parte ai portatori di disabilità e dotati di codici podotattili di colore grigio, come richiesto dalla Soprintendenza (oggi totalmente assenti), in particolare in prossimità degli attraversamenti pedonali e dei servizi. In corrispondenza dei passi carrabili estesi saranno adottate soluzioni particolareggiate di posa per consentire la percorribilità ai disabili e contemporaneamente, sia l’accessibilità alle proprietà private, sia l’allontanamento delle acque meteoriche. La larghezza dei marciapiedi viene aumentata e in nessuna situazione puntuale scende al di sotto del metro e mezzo. Saranno inserite due mappe tattili in corrispondenza delle fermate bus, che richiameranno anche quelle posizionate nell’ambito del progetto dei percorsi del tessuto storico di Sampierdarena.

Marciapiede nord: il progetto

Il progetto è riferito a porzione del marciapiede nord, senza riguardare la carreggiata, il controviale, l’isola pedonale sopraelevata o il marciapiede a mare, ed è distinto in due lotti separati, entrambi sul lato nord della via: il primo da via Molteni a via della Cella (esclusa), il secondo da via della cella a vico stretto di Sant'Antonio (escluso). I marciapiedi, e di conseguenza la sede stradale, sono stati modificati in funzione del nuovo assetto del trasporto pubblico locale, per il progetto 'assi di forza'.

Scivoli per l'accessibilità

Il progetto prevede, fatta eccezioni per poche porzioni, l’ampliamento trasversale dei marciapiedi, la realizzazione di nuove pavimentazioni con una porzione di pista ciclo-pedonale. Gli stalli dei parcheggi in linea, ove presenti lungo il tracciato a progetto, saranno finiti con asfalto in continuità con la carreggiata. I passi carrai, ove possibile, non interromperanno il marciapiede, ossia questo non verrà ribassato, ma sarà l’automezzo che tramite un breve scivolo attraverserà la via pedonale; in questo modo la precedenza sarà sempre del pedone e della via ciclo pedonale ed il veicolo dovrà prestare sempre la massima attenzione; l’automobile, salendo sul marciapiede, dovrà fermarsi e porre la massima attenzione al pedone e non viceversa (analogamente per le biciclette). Per questo motivo è chiaro che le attività che si aprono sul fronte nord, dovranno rispettare rigorosamente l’occupazione dei soli spazi privati interni o esterni se affidatari di un posto merci dedicato.

Negli attraversamenti il marciapiede presenta adeguati 'scivoli' che permettono l’accessibilità, sia al disabile motorio, che, attraverso un completo sistema di codici podotattili (codici loges), anche al non vedente. Per quanto riguarda il sistema del verde pubblico si prevede l’installazione di fioriere con alberature poste in maniera strategica lungo il marciapiede. Il marciapiede a monte è quello che risulta più soleggiato ed anche il più largo, con una dimensione media di circa 4,50 ml, qui lo scopo principale delle alberature è quello di ombreggiare, dato che questo è il marciapiede più attraversato, perché raccoglie il passaggio di coloro che scendono dalle aree più a monte del quartiere: via Buranello, via Cantore, villa Scassi etc. Nell’estremità del tratto di ponente inoltre sono state individuate alcune aree di sosta, attrezzate con arredi fissi (panchine, fioriere etc.), in quanto il marciapiede si allarga fino a raggiungere l’estensione massima degli oltre 6 ml di larghezza.

Panchine, illuminazione e fioriere

Per gli arredi sono state previste panchine in legno e acciaio verniciato, con schienale, collocate in prossimità delle alberature. Lungo il marciapiede è inoltre previsto il collocamento di nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti. Per quanto concerne l’illuminazione sarà esclusivamente di tipo 'architettonico' con lampioncini, con palo in acciaio e corpi illuminanti a Led e diffusore costituito da un disco in acciaio posto in sommità, che orienti la luce verso il basso per illuminare meglio i marciapiedi. Le nuove fioriere saranno servite da un impianto di irrigazione dedicato, ospiteranno, ognuna, circa dieci piante di verbena e una pianta di callistemon. Lungo tutto il percorso è quasi sempre presente una “linea naturale” di guida degli ipo/non vedenti assoluti e quando questa è assente sono previsti codici podotattili d’orrientamento. Tutti gli attraversamenti, sia nel senso longitudinale di percorrenza della strada, sia in senso trasversale di attraversamento, sono ribassati per permettere l’attraversamento a persone su sedia a ruote e/o con limitata capacità motoria. Gli scivoli sono dotati dei necessari codici podotattili.