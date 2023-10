Michelle Obama a Portofino sullo yacht di Spielberg. Sansa: "Il successo ha contaminato anche voi?"

"Cari Obama, il successo ha contaminato anche voi?": inizia così il lungo post di Ferruccio Sansa, consigliere regionale ed ex candidato presidente alla Regione Liguria della coalizione progressista.

Sansa parla della vacanza di Michelle Obama tra Portofino e la Palmaria, sullo yacht da 200 milioni di Steven Spielberg, insieme ad altri vip come Tom Hanks e compagna e Patti Scialfa, moglie di Bruce Springsteen. E non nasconde le critiche per il fatto che l'imbarcazione fosse ormeggiata nello stesso mare da cui passerà la Open Arms con 178 migranti: "Loro sul colossale yacht di Spielberg nello stesso mare dove tra poche ore passerà la nave con i migranti ammassati come bestie. Intendiamoci, non voglio sparare sentenze. Non dico che lusso e ricchezza siano per forza male. Non è una colpa godersi la vita. Ma c'è un rischio: la contraddizione. Posso dirlo? L'ipocrisia. Soprattutto, però, c'era quel pensiero fastidioso come la puntura di una vespa: la fortuna ti cambia. Non c'è niente da fare. Non siamo idealisti per scelta, ma per sorte. In fondo non siamo liberi".

Al post ha risposto Raffaella Paita, senatrice ligure e coordinatrice nazionale di Italia Viva: "Sansa non solo accusa Barack e Michelle Obama di ipocrisia per aver trascorso qualche giorno sullo yacht di Steven Spielberg, che è già un'assurdità, ma lo fa pure nella città che è una delle capitali mondiali della nautica, dove pochi giorni fa si è svolto uno dei più importanti Saloni nautici a livello internazionale. Il solito riflesso (in)condizionato di certa sinistra: successo e ricchezza visti come una colpa, il panfilo da 200 milioni, il lusso. A me Michelle Obama interessa per le battaglie a favore delle donne e dei diritti, non certo per come trascorre le vacanze".