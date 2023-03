L'incontro di Italia Viva con Paita e Bucci per parlare dei progetti di trasformazione della città

Vedrà la presenza del sindaco di Genova Marco Bucci e di diversi assessori e consiglieri di maggioranza, l'incontro organizzato da Italia Viva sui progetti di trasformazione della città.

Il ciclo di incontri "Genova Viva" inizia venerdì 10 marzo alle 17 all'auditorium del Matitone con un convegno su "Una città che si muove": introduce Eugenio Musso, coordinatore Italia Viva Genova, e partecipano la capogruppo al Senato del "Terzo Polo" Raffaella Paita, il sindaco di Genova Marco Bucci, l'assessore ai Trasporti Matteo Campora, l'assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente e il consigliere delegato agli Insediamenti aziendali Davide Falteri. Al termine, aperitivo offerto per tutti i presenti.

Italia Viva - la forza politica fondata da Matteo Renzi - non è ufficialmente parte della maggioranza a Genova, anche se un suo esponente (Mauro Avvenente) è assessore. In vista delle elezioni era stata parecchio contestata la decisione di appoggiare l'amministrazione di centrodestra uscente, pur senza logo: "Una scelta di valore civico - aveva detto la referente di Italia Viva in Liguria Raffaella Paita - senza il nostro simbolo, perché non può stare accanto a quelli di Lega e FdI".