Fabrizio Brignole nuovo coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia

Fabrizio Brignole è il nuovo coordinatore provinciale di Genova di Fratelli d'Italia. A renderlo noto è stato il deputato Matteo Rosso, che, insieme a Stefano Balleari, ha partecipato ai congressi provinciali.

Fabrizio Brignole succede a Stefano Balleari, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, che ora è in corsa per le prossime elezioni europee del 9 giugno 2024 dove sarà il candidato di Fratelli d'Italia della Liguria.

"Desidero ringraziare - dichiara Brignole - il coordinatore regionale Matteo Rosso, il coordinatore provinciale uscente Stefano Ballerari, il neo rieletto presidente metropolitano genovese Antonio Oppicelli, gli assessori regionali Augusto Sartori e Simona Ferro e tutto il partito per la elezione unitaria a presidente FdI Provincia di Genova.

"Un Onore per me - conclude -, che merita il mio massimo impegno per i 66 Comuni, che compongono il coordinamento. Onore che desidero condividere con le persone che mi sono vicine da oltre 4 anni, di cui questa elezione rappresenta il coronamento di tanto lavoro svolto. Un grazie sincero davvero a tutti per la fiducia".