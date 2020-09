Elezioni comunali Vobbia 2020: risultati e nuovo sindaco

Non solo referendum costituzionale ed elezioni regionali. In 16 comuni della Liguria si vota anche per le elezioni comunali tra domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Il nuovo sindaco, con annesso consiglio comunale, in provincia di Genova si elegge a Casella, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Torriglia, Vobbia, Zoagli in provincia di Genova;

Per quanto riguarda Vobbia, alle 23 di domenica 20 settembre erano andati a votare il 28,44% degli aventi diritto.

Quattro le liste che si sfidano a Vobbia: Vivere a Vobbia (candidata sindaco Laura Masullo), Movimento l'altra Italia (Maria Borgia candidata sindaco), Vobbia vuole vivere (candidato sindaco Simone Franceschi) e Vobbia si cambia (candidato sindaco Enrico Bossa).

Candidati lista Vivere a Vobbia (Laura Masullo)

Beroldo Davide Bisio Sandy Imperiale Denegri Wilma Grosso Zaverio detto Nando Navone Giuseppe detto Renato Sarmoria Elisa Sposaro Claudia

Candidati lista Vobbia vuole vivere (Simone Franceschi)

Beroldo Rossella Bertero Fabrizio Bertero Luana Bordiga Roberto Demergasso Barbara Lanzone Mauro Ratto Luca Risso Giancarlo Tenca Marco

Candidati lista Vobbia si cambia (Enrico Bossa)

Patrizia Borzone Claudio Callegari Giampaolo Ermodattilo Paolo Giovanni Lagorio Giulio Lanzone Graziella Rosiglioni Bruno Vinerbi.

Candidati lista L'Altra Italia (Maria Borgia)

-

Chiamati al voto per le Comunali anche i Comuni di :

- Aquila d’Arroscia, Perinaldo, Pietrabruna, Rocchetta Nervina, Santo Stefano al Mare in provincia di Imperia;

- Lerici e Levanto in provincia di La Spezia;

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- Zuccarello in provincia di Savona;