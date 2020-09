Elezioni comunali Crocefieschi 2020, candidati e liste

Il 20 e 21 settembre 2020 i cittadini di Crocefieschi sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco. Il Comune è uno degli otto in provincia di Genova in cui si vota insieme a Casella, Cogoleto, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Torriglia, Vobbia e Zoagli.

Nelle stesse date gli elettori si recheranno alle urne anche per il referendum sul taglio dei parlamentari e per le elezioni regionali, in cui verrà scelto il successore di Giovanni Toti. Tre le liste che si sfidano a Crocefieschi: L'altra Italia (candidato sindaco Saverio Siorini), Croce dei Fieschi (candidato sindaco Filippo Bassignana) e Voce di Croce (candidato sindaco Pier Enrico Mendace).

Candidati lista L'altra Italia

Marilena Grieco, nata a Cerignola (FG) il 27/10/1966 Ilaria Merafina, nata a Cerignola (FG) il 06/04/1999 Michele Pignataro, nato a Cerignola (FG) il 25/10/1972 Marilena Romagnuolo, nata a Cerignola (FG) il 09/08/1985 Ripalta Cassano, nata a Cerignola (FG) il 17/04/1991 Arturo Palumbo, nato a Cerignola (FG) il 01/03/1995 Patrizia Caputo, nata Cerignola (FG) il 14/05/1971 Giuseppe Cotugno, nato a Terlizzi (BA) il 19/04/1996

Candidati lista Croce dei Fieschi

Debora Albertelli in Martino, nata a Ronco Scrivia (GE) il 22/08/1970 Antonio Bigotti, nato a Genova il 24/05/1956 Gianluca Braghi, nato a Genova il 08/10/1988 Luigi Demetrio Daga (detto Gino), nato a Genova il 13/12/1951 Gianna Caterina Dapelo in Donolato, nata a Genova il 03/04/1950 Matteo Marino, nato a Marsala (TP) il 16/03/1958 Giorgio Porcile, nato a Busalla (GE) il 04/07/1948 Pier Angelo Pucci, nato a Busalla (GE) il 08/06/1952 Franco Razzetti, nato a Genova il 07/05/1947 Edoardo Tosetti, nato a Genova il 03/03/1977

Candidati lista Voce di Croce