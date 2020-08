Elezioni comunali Torriglia 2020, sfida Beltrami-Macrì

Il 20 settembre 2020 i cittadini di Torriglia sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco. Il Comune è uno degli otto in cui si vota insieme a Casella, Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Vobbia e Zoagli.

Nelle stesse date gli elettori si recheranno alle urne anche per il referendum sul taglio dei parlamentari e per le elezioni regionali, in cui verrà scelto il successore di Giovanni Toti. Due le liste che si sfidano a Torriglia: Insieme per il futuro (candidato sindaco Maurizio Beltrami) e Torriglia libera (candidato sindaco Alberto Macrì).

Candidati lista Insieme per il futuro

Ballabene Barbara in Firpo Beatini Marco Cossu Silvia Firpo Paolo Frisone Daniele Guano Massimo Macchiavelli Massimo Musante Raffaella in Camozzi Sciutto Gian Carlo Zanardi Matteo

Candidati lista Torriglia libera