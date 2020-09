Elezioni comunali 2020 Casella, candidati e liste

Il 20 e 21 settembre 2020 i cittadini di Casella sono chiamati a eleggere il nuovo sindaco. Il Comune è uno degli otto in provincia di Genova in cui si vota insieme a Cogoleto, Crocefieschi, Ronco Scrivia, San Colombano Certenoli, Torriglia, Vobbia e Zoagli.

Nelle stesse date gli elettori si recheranno alle urne anche per il referendum sul taglio dei parlamentari e per le elezioni regionali, in cui verrà scelto il successore di Giovanni Toti. Tre le liste che si sfidano a Casella: Casella Futura (candidata sindaco Jenny Verduci), Casella è di tutti (Gabriele Reggiardo) e Casella da vivere (candidata sindaco Virgilia Frati).

Candidati lista Casella Futura

Davide Firpo, nato a Genova il 20-12-1988 Chiara Callegari, nata a Genova il 20-02-1988 Giuseppe Franzè, nato ad Arena (VV) il 13-07-1949 Maria Ferrando, nata a Genova il 30-11-1967 Maurizio Montalto, nato a Belcastro (CZ) il 16-01-1957 Barbara Catto, nata a Genova il 07-05-1974 Edoardo Amodei, nato a La Spezia il 26-05-1969 Monica Bosio, nata a Genova il 29-05-1973 Giancarlo Santi Bedini, nato a Genova il 16-03-1957 Maurizio Barbaresi, nato a Genova il 26-11-1963 Pietro Superina, nato a Roma il 02-11-1952 Adriano Scipioni, nato a Genova il 15-06-1968

Candidati lista Casella è di tutti

Pasquale Acella, nato a Genova il 13-07-1956 Gian Luigi Clavarino, nato a Casella il 15-02-1949 Giuseppe Mario Costa, nato a Genova il 14-07-1954 Angelo Maida, nato a Siracusa il 07-03-1959 Francesca Mereta, nata a Genova il 14-08-1978 Ornella Milici, nata a Genova il 04-11-1967 Barbara Parasiliti, nata a Busalla (GE) il 19-09-1972 Stefano Poggio, nato a Chiavari (GE) il 02-06-1974 Michele Russo, nato a Cittanova (RC) il 01-07-1952 Luca Salamina, nato a Genova il 25-01-1973 Carlo Salvatore Selvini, nato a Genova il 26-04-1949 Vincenzo Tedesco, nato a Varapodio (RC) il 14-12-1953

Candidati lista Casella da vivere