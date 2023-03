Spostamento depositi chimici da Multedo a ponte Somalia, a che punto siamo

Torna in consiglio comunale il discusso spostamento dei depositi chimici da Multedo a Ponte Somalia, attraverso un'interrogazione presentata dalla consigliera del Partito Democratico Rita Bruzzone alla quale ha risposto per la giunta Francesco Maresca. L'assessore a patrimonio, porto, mare e pesca ha spiegato che le procedure stanno andando avanti, ma senza indicare tempi precisi.

"Da quattro settimane attendevo una risposta - attacca la consigliera Dem - nel frattempo, abbiamo scoperto dai media che Superba ha presentato un nuovo progetto con la diminuzione da 74 a 71 depositi, dove però troviamo le stesse criticità. L'udienza al Tar del prossimo 15 marzo, la mancanza del via libera per impatto ambientale e dello stralcio dell'ordinanza della Capitaneria di Porto che dovrà decidere se consentire il passaggio delle navi cisterna. Detto questo - prosegue Bruzzone - e detta la contrarietà su Ponte Somalia come scelta di Comune e Autorità Portuale, chiedo quanto tempo dovranno aspettare i cittadini di Multedo, nel totale rispetto di quelli di Sampierdarena che appoggiamo per il loro no al trasferimento. Lo spostamento era uno dei temi della prima campagna elettorale della giunta Bucci, quali sono le tempistiche?".

L'assessore Maresca ha risposto: "Siamo in uno stato di diritto e bisogna rispettare leggi e procedure. Tra l'altro non compete nemmeno a noi. In questo momento le aziende hanno presentato all'Autorità Portuale un progetto definitivo che è al vaglio, da un lato sull'ottemperanza alle prescrizioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dall'altro dalla valutazione di impatto ambientale di Regione Liguria. Tutto procede in maniera celere, poi se le valutazioni saranno positive si aprirà una conferenza dei servizi alla quale parteciperemo come Comune e tutto il processo andrà avanti. Per quello che riguarda i cittadini di Multedo dico di stare tranquilli perché i depositi chimici andranno finalmente in porto, la procedura sta andando bene, rispettando i termini, anche quelli di eventuali ricorsi previsti dall'ordinamento giuridico italiano".