Depositi chimici, la Regione chiede al Ministero alternative rispetto a Ponte Somalia

Il settore Ambiente della Regione, in una lettera al Ministero dell'Ambiente (che ha in esame la pratica per la valutazione d’impatto), avrebbe parlato di altre ipotesi per lo spostamento dei depositi chimici oltre a Ponte Somalia: l'indiscrezione ha fatto saltare sulla sedia l'opposizione, ma la Regione sostiene che la frase "valutazione delle possibili alternative progettuali" faccia riferimento unicamente a un obbligo di legge, in pratica una formalità.

"La popolazione sa ormai che è stata illusa perché sul piano tecnico emerge quello che da mesi si dice sul piano politico: lo spostamento a Ponte Somalia non è un'ipotesi percorribile - dice il consigliere regionale Pippo Rossetti, Azione -. Depositerò un’interrogazione in Regione per sapere se la surroga di Bucci per Carmagnani è ancora valida e se sì a che titolo. A chi toccherà sostenere il danno erariale derivante da un'operazione avviata senza che il richiedente ne avesse titolo?". E ancora: "Il presidente del Comitato tecnico regionale (Ctr) Manzella in commissione ha ammesso che per loro tutto il progetto è di Superba, perché non è arrivato nulla da Carmagnani. Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire: anche il parere del Ctr, approvato a maggioranza contro le istituzioni che si occupano della sicurezza, a fronte di queste affermazioni perde completamente di credibilità".

“Sul trasferimento dei depositi chimici la confusione regna sovrana - affermano il capogruppo Pd in Regione Luca Garibaldi e il consigliere regionale Pd Armando Sanna -. Lo spostamento annunciato è stato solo uno specchietto per le allodole, fin dall’inizio si sapeva che il progetto aveva delle criticità, perché la ricollocazione a Ponte Somalia non risulta sostenibile: adesso anche gli uffici della regione hanno riconosciuto che servono siti alternativi, quello che Bucci per mesi ha negato. In poche ore Toti ha smentito i suoi uffici, sostituendosi alla Via nazionale ancora in corso".

La Regione Liguria ha specificato in una nota che l'espressione “valutazione delle possibili alternative progettuali” - al centro della polemica - fa riferimento "unicamente all’obbligo di legge di produrre gli studi esistenti sulle principali alternative, già eseguiti ed esclusi dall’iter propedeutico svolto dall’Autorità di Sistema Portuale. Ogni valutazione di carattere politico circa l’opportunità dello spostamento dei depositi chimici nell’area di Ponte Somalia è estranea. Il deposito degli studi eseguiti sulle principali alternative è quindi una formalità indispensabile per la valutazione di impatto ambientale in corso al ministero dell’Ambiente".