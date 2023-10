Container minori, scontro in consiglio comunale: opposizione contro Rosso e Gambino

Minoranza agguerrita e maggioranza "stringata": le prime interrogazioni in consiglio comunale sulla questione dei container per minori stranieri non accompagnati (che dovevano essere posizionati su un terreno di proprietà di una collaboratrice di Lorenza Rosso, titolare in giunta delle deleghe alle Politiche Sociali) hanno ricevuto risposte sintetiche tra le proteste dei consiglieri di opposizione che hanno invitato l'assessora a dimettersi.

Si è tornato così a parlare del caso dei container destinati ai minori non accompagnati in consiglio comunale, dopo la seduta della scorsa settimana in cui il sindaco Marco Bucci aveva annunciato le dimissioni della collaboratrice di Rosso. Nel frattempo la procura di Genova ha aperto un fascicolo per capire se siano stati commessi reati nell'assegnazione dell'area.

Infine, a complicare le cose per la giunta è anche emerso che la cooperativa interessata all'operazione, la Misecoop, che aveva già fatto diversi investimenti pur senza autorizzazioni ufficiali, vede tra i consiglieri di amministrazione Francesco Fracchiolla, amico e sostenitore dell'assessore alla Sicurezza Sergio Gambino, come emerso da alcuni post sui social. Lo stesso Gambino, inoltre, aveva saputo del possibile conflitto di interessi ma non aveva approfondito l'argomento.

Dopo una riunione della maggioranza lunedì sera in cui apparentemente non sono emersi malumori particolari, anche se si mormora di un possibile rimpasto entro fine anno, martedì pomeriggio il consiglio comunale si è aperto con quattro interrogazioni sul tema di Simone D'Angelo (Pd), Filippo Bruzzone (lista Rossoverde), Rita Bruzzone (Pd) e Donatella Alfonso (Pd).

"Chi aveva dato rassicurazioni a Misecoop per la gestione dell'area - tuona D'Angelo - considerato che la società avrebbe solo quattro dipendenti e nessuna esperienza in ambito di gestione di centri di accoglienza?". Di poche parole la risposta dell'assessora Rosso che ha illustrato l'iter per il bando di accreditamento, concludendo: "Personalmente non ho dato alcuna assicurazione a nessuno".

Filippo Bruzzone ha chiesto di fare il punto della situazione - dato che l'area non sarà più utilizzata - e come si prevede di accogliere i minori non accompagnati. Anche in questo caso, poche parole in risposta: "Esiste il bando di accreditamento dei setting emergenziali, è aperto, qualora pervenissero partecipazioni sarà avviata l'istruttoria con l'iter previsto".

Le consigliere Rita Bruzzone e Donatella Alfonso si sono rivolte invece all'assessore Gambino, per chiedergli conto del suo rapporto con Fracchiolla: "È governatore di una misericordia (del Centro, ndr) che ci ha aiutati ai tempi del crollo del ponte Morandi - ha replicato Gambino -. Quando seppi che Misecoop aveva intenzione di partecipare al bando, mi disse che era stato trovato un terreno in comodato d'uso per attività sociali. Da amministratore dissi che avrebbe dovuto predisporre la documentazione necessaria per l'iter per l'accreditamento. Poi non ho più saputo nulla".

E sul fatto che Gambino sapesse di chi era la proprietà del terreno, lui stesso ha replicato: "Sapevo che il rapporto contrattuale fosse di comodato d'uso gratuito, dunque non ho riscontrato problemi o potenziali conflitti di interesse". Le due consigliere hanno risposto di fare chiarezza perché risulta invece che il contratto non fosse di comodato gratuito.